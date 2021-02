UP Budget 2021: योगी सरकार ने पेश किया 5.50 लाख करोड़ का बजट, 27598 करोड़ की नई योजनाएं; छात्रों को मिलेगा टैबलेट

UP Budget 2021: उत्तर प्रदेश को ‘आत्मनिर्भर’ बनाने के उद्देश्य से योगी आदित्यनाथ सरकार ने सोमवार को वित्त वर्ष 2021—22 के लिए राज्य विधानमंडल में 5,50,270.78 करोड़ रुपये का बजट पेश कर दिया. प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले है. ऐसे में योगी सरकार ने बजट में 27,598 करोड़ रुपये की नई योजनाओं का एलान किया है. बजट में अयोध्या के विकास के लिए 140 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. अयोध्या में बन रहे एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम हवाई अड्डा करने का एलान किया गया. प्रदेश सरकार का कहना है कि राज्य की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

यूपी के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में प्रदेश का पहला पेपरलेस बजट पेश किया है. वित्त मंत्री खन्ना ने लैपटॉप से अपना बजट भाषण पढ़ा. वित्त मंत्री ने पिछले साल बजट से 37,410 करोड़ रुपये अधिक का बजट अगले वित्त वर्ष के लिए पेश किया है. उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य उत्तर प्रदेश को ‘आत्मनिर्भर’ बनाना है. साथ ही प्रदेश का सर्वांगिण विकास सुनिश्चित करना है.

बजट पेश करने से पहले ​प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि समाज के सभी वर्गों को समर्पित होगा बजट, सबका ख्‍याल रखा जाएगा. यूपी विधानसभा ने ट्वीट कर बताया, ”2021-22 पेपरलेस बजट होगा. बजट ‘उत्तर प्रदेश सरकार का बजट’ ऐप पर उपलब्ध होगा, जिसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकेगा. उन्होंने बताया कि बजट 2021-22 उत्तर प्रदेश सरकार का पहला पेपर लेस बजट होगा.”

यूपी के बजट 2021 पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना को बधाई दी है. उन्होंने कहा कि यह लोक कल्याणकारी, विकासोन्मुख और सर्वसमावेशी बजट है. ‘अंत्योदय’ की भावना से परिपूर्ण यह बजट ‘नए भारत के नए उत्तर प्रदेश’ की संकल्पना को आकार प्रदान करता है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.