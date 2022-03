UP Board 12th English Paper: यूपी बोर्ड इस दिन लेगी अंग्रेजी का पेपर, पेपर लीक के चलते आज हुआ था रद्द

UP Board 12th English Paper: पेपर लीक के चलते यूपी बोर्ड के 12वीं कक्षा के अंग्रेजी विषय की रद्द हुई परीक्षा का अगली डेट आ गई है.

आज यूपी बोर्ड के 12वीं कक्षा के अंग्रेजी विषय की परीक्षा पेपर लीक होने के चलते प्रदेश के 24 जिलों में रद्द कर दी गई.

UP Board 12th English Paper Rescheduled: पेपर लीक के चलते यूपी बोर्ड के 12वीं कक्षा के अंग्रेजी विषय की रद्द हुई परीक्षा का अगली डेट आ गई है. अब यह एग्जाम अगले महीने 13 अप्रैल को होगा. यह परीक्षा पहले शिफ्ट में यानी सुबह 8 बजे से दोपहर 11:15 बजे तक होगी. बता दें कि आज यूपी बोर्ड के 12वीं कक्षा के अंग्रेजी विषय की परीक्षा पेपर लीक होने के चलते प्रदेश के 24 जिलों में रद्द कर दी गई. इसे ही अब अगले महीने रीशेड्यूल किया गया है. प्रदेश सरकार के निर्देश पर इस पेपर लीक की उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने जांच शुरू कर दिया है. #UPDATE The Intermediate English examination that was cancelled due to paper leak has now been rescheduled on April 13th in the first shift from 8 am to 11:15 am. — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) March 30, 2022

