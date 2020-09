Unlock 5.0 guidelines: जल्द नई गाइडलाइंस का एलान, अनलॉक 5.0 में कहां मिल सकती हैं रियायतें

Unlock 5.0: जून से शुरू किए गए अनलॉक के अलग अलग चरणों के तहत अब तक कई सारे प्रतिबंधों को सरकार ने हटा लिया है लेकिन फिर भी कई अभी भी कई जगह कोई रियायत नहीं है. ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्रालय अक्टूबर के लिए नई गाइडलाइंस जल्द ही जारी कर सकता है. यह अनालॉक का पांचवां चरण होगा. अकटूबर के लिए सरकार की नई गाइडलाइंस इसलिए भी बेहद खास है, क्योंकि अब लंबा त्योहारी सीजन शुरू होने जा रहा है. आने वाले दिनों में दशहरा, छठ और दिवाली जैसे बड़े त्यौहार आ रहे हैं. इसलिए इस त्योहारी सीजन में कंज्यूमर्स डिमांडग में मजबूत उछाल की उम्मीद के साथ, प्रतिबंधों में और ढील की उम्मीद है.

पिछले महीने, गृह मंत्रालय ने कहा था कि अधिक आराम और अधिक गतिविधियों को खोलने के लिए धीरे-धीरे नियंत्रण क्षेत्रों के बाहर के क्षेत्रों में अनुमति दी जाएगी. बता दें कि पिछले 4 अनलॉक में कई जगह लोगों को रियायत दी जा चुकी है. इस त्योहार के मौसम में जहां लोग जमकर खरीदारी करते हैं और बाहर निकलते हैं ऐसे में प्रतिबंधों में और ढील की उम्मीद की जा रही है.

एक तरफ जहां सार्वजनिक स्थानों मॉल, रेस्तरां, सैलून और जिम को प्रतिबंधों के साथ खोलने की छूट दे दी गई है, वहीं सिनेमा हाल, स्विमिंग पूल और मनोरंजन पार्क अभी भी बंद हैं. मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया सरकार से कई बार सिनेमा हाल को खोले जाने का अनुरोध कर चुका है. ऐसे में ये देखना होगा कि अनलॉक-5 में सिनेमा हाल खुलते हैं या नहीं. सरकार ने 21 सितम्बर से केवल ओपन थियेटर को खोले जाने की अनुमति दी थी. बता दें कि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए अक्टूबर से सिनेमा हाल को खोलने का एलान किया है.

लॉकडाउन के चलते जिन सेक्टर को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, उनमें टूरिज्म सेक्टर भी शामिल है. प्रतिबंधों के चलते लोग घरों से बाहर नहीं निकलना चाहते, वे भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बच रहे हैं. इससे पर्यटन स्थल खाली दिख रहे हैं. उम्मीद की जा रही है कि नए अनलॉक नियमों में इस सेक्टर को कुछ छूट मिल सकती है. सिक्किम सरकार ने 10 अक्टूबर से परिचालन को फिर से शुरू करने के लिए होटल, होम-स्टे और अन्य पर्यटन-संबंधी सेवाओं की अनुमति देने का फैसला किया है. वहीं उत्तराखंड सरकार ने पर्यटकों के लिए कोविड-19 प्रतिबंधों को हटा लिया है. अब पर्यटकों के लिए कोविड-19 की निगेटिव रिपोर्ट जरूरी नहीं है. उड़ीसा सरकार ने भी रविवार को कहा है कि वह अक्टूबर से सभी पर्यटन केंद्रों को फिर से खोलने जा रहे हैं.

अनलॉक के चौथे चरण में मेट्रो सेवाओं को फिर से शुरू किया था. साथ ही कक्षा 9 से 12 के छात्रों को स्वैच्छिक आधार पर स्कूलों में आने की अनुमति प्रदान की गई थी. वहीं सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन के साथ ही सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यों के दौरान 50 लोगों के उपस्थित होने की सीमा को बढ़ाकर 100 कर दिया गया था. इसके अलावा राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कौशल और उद्यमिता प्रशिक्षण की अनुमति दी गई थी.

