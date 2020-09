Metro Service Guidelines: सुबह और शाम केवल 4-4 घंटे चलेगी दिल्ली मेट्रो, एग्जिट के लिए होगा अलग गेट

Delhi Metro Guidelines in unlock 4: देश में 7 सितंबर से एक बार फिर मेट्रो रेल सेवा शुरू होने जा रही है. इसे लेकर केन्द्र सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं. साथ ही दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरशन ने भी कुछ घोषणाएं कर दी हैं. बुधवार को आवास व शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि 7 सितंबर से मेट्रो रेल परिचालन क्रमबद्ध तरीके से फिर शुरू होंगे. ऐसे मेट्रो सिस्टम्स जहां एक से अधिक लाइन हैं, वहां अलग-अलग लाइन्स को 7 सितंबर से कैलिब्रेटेड मैनर में खोला जाएगा. ऐसा इसलिए ताकि सभी कॉरिडोर 12 सितंबर तक ऑपरेशनल हो जाएं.

आगे कहा कि मेट्रो रेल सर्विस की क्रमबद्ध व कैलिब्रेटेड मैनर में ओपनिंग की समीक्षा की जरूरत होगी. अगर हमें ऐसा लगा कि परिचालनों को दोबारा शुरू करने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है तो हमारे पास इन इंतजामों की समीक्षा करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं होगा.

पुरी ने आगे कहा कि मेट्रो ट्रेन्स की फ्रीक्वेंसी को रेगुलेट करने की जरूरत होगी. कंटेनमेंट जोन्स के मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे. फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा. केवल उन्हीं लोगों को थर्मल स्क्रीनिंग के बाद मेट्रो में यात्रा की अनुमति होगी, जिनमें कोविड19 के लक्षण नहीं होंगे. पुरी ने यह भी कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करते हुए यात्री मेट्रो में आराम से चढ़ और उतर सकें, इसके लिए मेट्रो ट्रेनों को स्टेशन पर पर्याप्त समय के लिए रोका जाएगा. मेट्रो रेल कॉरपोरेशन उचित सोशल डिस्टें​सिंग सुनिश्चित करने के लिए कुछ स्टेशनों पर ट्रेन न रोकने का भी समाधान कर सकते हैं.

दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने कहा है कि दिल्ली में शुरुआत में मेट्रो की केवल एक लाइन खोली जाएगी. अभी परिचालन सुबह 7 से 11 और शाम कसे 4 से 8 बजे तक ही होगा. DMRC चीफ ने कहा कि मेट्रो स्टेशनों पर केवल चुनिंदा गेट्स को ही एंट्री के लिए खोला जाएगा. एग्जिट यानी बाहर जाने के लिए एक अलग गेट होगा. यात्रा केवल स्मार्ट कार्ड और कैशलेस/ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस के जरिए ही की जा सकेगी.

DMRC चीफ ने कहा कि दिल्ली में मेट्रो सेवाओं का क्रमबद्ध तरीके से पुन: परिचालन लाइनवाइज होगा. यह तीन चरणों में स्पेसिफिक टाइमिंग्स में किया जाएगा. 7 सितंबर को पहले चरण में हम समयपुर बदली से हुडा सिटी सेंटर तक यलो लाइन शुरू करने की योजना बना रहे हैं. दूसरे चरण में 9 सितंबर से हम तीन अन्य लाइन- ब्लू लाइन, पिंक लाइन और गुड़गांव लाइन शुरू करेंगे. परिचालन और इसके असर को देखने के बाद तीसरे चरण में 10 सितंबर से रेड लाइन (गाजियाबाद से रिठाला), बहादुरगढ़ लाइन और फरीदाबाद लाइन शुरू की जाएगी.

The graded resumption of metro services would be done linewise with specific timings in three stages as follows. #MetroBackOnTrack pic.twitter.com/8QgvgTCZCj

