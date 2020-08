COVID-19: गृह मंत्री ​अमित शाह को हुआ कोरोना, अस्पताल में होंगे भर्ती

कोरोनावायरस (Coronavirus) के बढ़ते मामलों के बीच गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) भी इस महामारी से संक्रमित हो गए हैं. उन्होंने खुद ट्वीट कर यह जानकारी दी है. अमित शाह ने कहा,’ कोरोना के शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने टेस्ट करवाया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. मेरी तबियत ठीक है लेकिन डॉक्टर्स की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हो रहा हूं.’ अमित शाह ने पिछले कुछ दिनों में अपने संपर्क में आए लोगों से भी टेस्ट करवाने और खुद को आइसोलेट करने की अपील की है.

इस बीच यह भी खबर आई है कि बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की ताजा कोविड19 रिपोर्ट निगेटिव आई है. लिहाजा उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है. यह जानकारी उनके बेटे और एक्टर अभिषेक बच्चन ने ट्वीट कर दी है. वहीं उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री कमला रानी वरुण की कोविड19 के कारण मौत हो गई है. उनका इलाज SGPGI में चल रहा था.

Covid-19 India Live News

देश में कोरोनावायरस के मामले 17.50 लाख के पार पहुंच गए हैं. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी 2 अगस्त सुबह 8 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार, भारत में पिछले 24 घंटों में कोविड19 के 54,736 मामले सामने आए हैं और 853 मौतें हुई हैं. कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 17,50,724 हो गई है, जिसमें 5,67,730 सक्रिय मामले हैं. इनमें से 11,45,630 मरीज ठीक/डिस्चार्ज हो चुके हैं. अबतक कोरोना से 37,364 लोगों की मौत हो चुकी है. सरकार का कहना है कि देश में कोविड19 रिकवरी रेट बढ़कर 65.44 फीसदी हो गया है. वहीं रिकवरी/डेथ रेशियो 96.84% : 3.16% है.

