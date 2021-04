Remdesivir बनाने वाली कंपनियों की बढ़ेगी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता, महाराष्ट्र और गुजरात को मिलेंगे सबसे ज्यादा

कोरोना महामारी का खतरा दुनिया भर में तेजी से बढ़ता जा रहा. पिछले 24 घंटे में भारत की बात करें तो देश भर में 3 लाख से अधिक नए केसेज सामने आए हैं जो दुनिया भर में एक दिन में सबसे अधिक कोरोना संक्रमण केसेज हैं. कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले Remdesivir Injection की देश भर में कई राज्यों ने कमी की शिकायत की है जिसे देखते हुए केंद्र सरकार ने जरूरी कदम उठाए हैं. केंद्र सरकार ने 30 अप्रैल तक Remdesivir इंजेक्शन की शॉर्टेज से निपटने के लिए 19 राज्यों/यूनिटन टेरिटरीज को इसका अंतरिम एलोकेशन किया है. सबसे अधिक आवंटन महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश के लिए किया गया है. इसके अलावा केंद्र सरकार ने Remdesivir इंजेक्शन के प्रोडक्शन को भी 38 लाख वायल्स प्रति महीने से बढ़ाकर 74 लाख वायल्स प्रति महीने किए जाने के निर्देश दिए हैं. इसके अलावा 20 अतिरिक्त मैन्यूफैक्चरिंग साइट्स को भी मंजूरी दी गई है. रेम्डेसिविर की किल्लत न हो, इसके लिए इसके निर्यात पर 11 अप्रैल 2021 से ही रोक लगा दी गई है.

केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को Remdesivir के लिए तुरंत स्टेट नोडल ऑफिसर्स नियुक्त करने को कहा है जो अपने यहां आवंटित रेम्डेसिविर की समय पर आपूर्ति को सुनिश्चित करेगा. नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) द्वारा स्थापित किए गए कंट्रोल रूम की जिम्मेदारी होगी कि वह वह आवंटन की मॉनिटरिंग करे. राज्यों के नोडल ऑफिसर्स का एक वाट्सऐप ग्रुप बनाया जाएगा जिसके जरिए इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी की जाएगी. इस ग्रुप में Remdesivir मैन्यूफैक्चरर्स के लाइजन ऑफिसर्स; गृह मंत्रालय, फॉर्मास्टूकिल्स विभाग, नेशनल फॉर्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (एनपीपीए) और सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन (सीडीएससीओ) के अधिकारी इस ग्रुप में शामिल रहेंगे और हर दिन स्थिति का जायजा लेंगे.

कोरोना का नया रिकॉर्ड, 1 दिन में करीब 3.15 लाख मामले और 2104 डेथ

केंद्र सरकार के फैसले के मुताबिक सबसे अधिक Remdesivir इंजेक्शन महाराष्ट्र को आवंटित किया गया है. देश में सबसे अधिक कोरोना से प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है. महाराष्ट्र को 269,200, गुजरात को 163,500 और उत्तर प्रदेश को 122,800 रेम्डेसिविर आवंटित किए गए हैं. यह आवंटन 30 अप्रैल तक के लिए है. इसके अलावा राजधानी दिल्ली की बात करें तो उसे 61,900 Remdesivir आवंटित किए हैं. ये जाइडस कैडिला, हेटेरो, माइलन, सिप्ला, सिंजीन/सन, जुबिलैंट और डॉ रेड्डी से हासिल किए जाएंगे. नीचे सभी राज्यों और उन्हें आवंटित Remdesivir की सूची दी जा रही है.

कोरोना वायरस की दूसरी लहर बेहद खतरनाक हो चुकी है. देश में पहली बार एक दिन में 3 लाख से ज्‍यादा कोरोना वायरस संक्रमण के मामले सामने आए हैं. स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय के मुताबिक 1 दिन में कोरोना वायरस के 3,14,835 नए मामले सामने आए हैं. वहीं बीते 24 घंटों के अंदर कोरोना वायरस से 2104 लोगों की मौत हो गई है. यह एक दिन में नए मामलों में रिकॉर्ड संख्‍या है. इसके पहले विश्व में एक दिन में सर्वाधिक नए संक्रमित मिलने का रिकॉर्ड अमेरिका का था. अमेरिका में 8 जनवरी, 2021 को 3 लाख 07 हजार 570 नए संक्रमित मिले थे, लेकिन अब इस मामले में भारत सबसे आगे निकल गया है. बता दें कि देश में कोरोना के मरीजों की संख्‍या लगातार ज्‍यादा होने की वजह से देश में अस्‍पताल बेड और ऑक्‍सीजन की भारी किल्‍लत हो गई है.

