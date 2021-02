Health Budget 2021: हेल्थ बजट 137% बढ़ा, पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत पर खर्च होंगे 84180 करोड़

PM Atmabirbhar Swasth Bharat Yojana: यूनियन बजट में हेल्थकेयर सेक्टर को लेकर बड़ा एलान किया गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि जल्द ही पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना लॉन्च होगी. इस योजना के तहत अगले 6 साल में सरकार 64180 करोड़ रुपये खर्च करेगी. यह खर्च प्राइमरी, सेकंडरी और टर्सियरी हेल्थ केयर पर किए जाएंगे. इसके अलावा आने वाले दिनों में हेल्थकेयर को बूस्ट देने के लिएकोरोना वेक्सीन पर 35000 करोड़ रुपये खच्र करने का एलान किया है. 2020-21 के बजट में जिन 6 स्तंभों का प्रस्ताव है, उनमें स्वास्थ्य और कल्याण भी शामिल है.

इस बार बजट में सरकार ने हेल्थ बजट को 137 फीसदी बढ़ाया है. इसके लिए 2.24 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. पिछले साल 94,452 करोड़ का हेल्थ बजट पेश हुआ था. इकोनॉमिक सर्वे से संकेत मिले थे कि इस बार हेल्थ बजट पर सरकार का फोकस होगा और इसमें अलोकेशन बढ़ाया जा सकता है.

वित्त मंत्री ने एलान किया कि कोरोना वैक्सीन पर सरकार 36 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी. उन्होंने कहा कि देश में जल्द ही 2 और कोरोना वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू किया जाएगा. बता दें कि देश में कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो गया है. अभी 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी मिली है.

वित्त मंत्री ने कहा कि देश में 17 नए हेल्थ इमरजेंसी सेंटर खोले जाएंगे. सभी राज्यों का हेल्थ डाटा बेस तैयार किया जाएगा. वहीं मोबाइल हॉस्पिटल पर फोकस किया जाएगा. देया भर में हेल्थ टेस्टिंग को बूस्ट देने के उपाय किए जाएंगे. गांवों और शहरों में नए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स खोले जाएंगे.

देश में मिशन पोषण 2.0 जल्द शुरू किया जाएगा. जल जीवन मिशन शहरी लॉन्च होगा. 2.86 करोड़ घरों को नल कनेक्शन दिए जाएंगे. 5 साल में 2.87 लाख करोड़ खर्च होंगे. 7000 रूरल और 11000 अर्बन वेलनेस सेंटर देश में खोले जाएंगे. इसके अलावा देशभर में हेल्थ लैब बनाए जाएंगे. क्रिटिकल केयर अस्पतालों की संख्या बए़ाई जाएगी. नेयानल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम को और मजबूत किया जाएगा.

