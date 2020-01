Budget 2020: आयकर घटाने से लेकर इक्विटी बाजार में सुधार तक की उम्मीदें, ग्रामीण आय को बढ़ाने की भी जरूरत

केन्द्रीय बजट 2020 पेश होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं. बजट की छपाई का काम शुरू हो चुका है और इसे 1 फरवरी 2020 को पेश किया जाएगा. मोदी 2.0 कार्यकाल का यह दूसरा पूर्ण बजट होगा. देश के हर आम से लेकर खास को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से काफी उम्मीदें हैं कि वे अपने व्यक्ति से लेकर कंपनियों तक को कुछ न कुछ तोहफा बजट में देंगी.

विभिन्न वर्गों और हितधारकों की अपनी ही तरह की मांगे हैं. हितधारकों के एक उप-वर्ग से की कुछ मांगें, जिन पर अगर अमल किया गया तो वे बदलाव ला सकती हैं और अर्थव्यवस्था को बढ़ा सकती हैं, इस तरह हैं…

पिछले साल कॉरपोरेट टैक्स में कटौती के साथ वित्त मंत्री ने व्यक्तिगत करदाताओं को इसी तरह से कुछ राहत देने की बात की थी. कर की दर में कटौती या स्लैब या छूट की सीमा में कुछ बदलाव करने की उम्मीदें अधिक हैं. अगर ऐसा हुआ तो मध्य वर्ग के हाथों में ज्यादा खर्च करने की क्षमता होगी, जिससे खपत को बढ़ावा मिलेगा और मांग में वृद्धि होगी. हालांकि, वित्त मंत्री राजकोषीय विवेक को देखेंगे क्योंकि देश में करदाताओं के कम आधार को देखते हुए व्यक्तिगत आयकर के साथ छेड़छड़ करने की गुंजाइश सीमित है.

जैसा कि हमारी अर्थव्यवस्था अभी भी काफी हद तक कृषि आधारित है, राजकोषीय प्रोत्साहन और अन्य उपायों से ग्रामीण आय में वृद्धि करने से कृषि आय बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी. ज्यादा आमदनी और बचत से विवेकाधीन वस्तुओं की ग्रामीण मांग बढ़ेगी. मोबाइल फोन, ट्रैक्टर, कृषि उपकरण और एफएमसीजी (फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स) उत्पादों जैसी वस्तुओं और उत्पादों की खपत पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है.

विनिवेश रणनीति के हिस्से के रूप में सरकार ने हाल ही में एक बॉन्ड ईटीएफ लॉन्च किया है. इसने पहले दो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स- सीपीएसई ईटीएफ और भारत 22 ईटीएफ लॉन्च किए थे, जो स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध थे. इस वित्तीय वर्ष में विनिवेश लक्ष्य 1 लाख करोड़ के करीब रहने की उम्मीद है क्योंकि सरकार एयर इंडिया, बीपीसीएल और कॉनकोर की कार्यनीतिक बिक्री के लिए तैयार है. सरकार कुछ सार्वजनिक उपक्रमों में अपनी हिस्सेदारी 51% से नीचे लाने पर भी विचार कर रही है.

इंफ्रास्ट्रक्चर को अभी भी बड़े पैमाने पर ले जाना है और इस मोर्चे पर इस बजट से बहुत उम्मीदें हैं. निम्न स्तर की रोजगार दर जो समय के साथ बिगड़ रही है, उसे सड़क और राजमार्ग विकास, रेलवे, सिंचाई और जलमार्ग विकास, रियल एस्टेट आदि जैसी गहन श्रम वाली परियोजनाओं में सरकारी खर्च में भारी वृद्धि से बढ़ावा मिलेगा.

हालांकि आरबीआई ने 2019 में दरों में पांच बार कटौती की थी, लेकिन क्रेडिट डिमांड पर प्रभाव और अमीरों से गरीबों की ओर धन प्रवाह सीमित था. लिक्विडिटी और क्रेडिट डिमांड और प्रवाह को बढ़ाना वित्त मंत्री के लिए एक फोकस क्षेत्र होगा. पिछली कुछ तिमाहियों में औद्योगिक उत्पादन काफी नीचे चला गया है. प्रमुख इंडस्ट्रियल इंडेक्स लगातार नीचे जा रहा है, जिस में आठ प्रमुख उद्योग जैसे बिजली, स्टील, कोयला, कच्चा तेल, सीमेंट, प्राकृतिक गैस और उर्वरक शामिल हैं.

इन क्षेत्रों के लिए दृष्टिकोण पिछले कुछ समय से काफी हद तक नकारात्मक क्षेत्र में रहा है.वित्त मंत्री से उम्मीद है कि वह विशेष उपायों या नीतिगत बदलावों की घोषणा करके बजट में इसे संबोधित करेंगे.​

लॉन्ग टर्म कैपिटल ​गेन्स टैक्स का उन्मूलन भावना को बढ़ाने में बहुत बड़े सकारात्मक कार्य के रूप में काम कर ​सकता है. भारत में इक्विटी बाजारों में भागीदारी बहुत कम है और एलटीसीजी ​टैक्स ने समस्या को बस बढ़ाया है. एक और कर को तर्कसंगत बनाने की जरूरत है और वह है- लाभांश वितरण कर (डीडीटी). कर आदर्श रूप से लाभांश प्राप्त करने वाले व्यक्ति पर लगाया जाना चाहिए. वर्तमान में यह उस कंपनी पर लगाया जाता है जो इसे घोषित और वितरित करती है.

(Article By: हर्ष जैन, सह-संस्थापक और सीओओ, Groww)

