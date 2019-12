Budget 2020: आपके पास है कोई आइडिया या सुझाव? 20 जनवरी तक वित्त मंत्रालय को ऐसे भेजें

Budget 2020: आम बजट 2020-21 (Union Budget) की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने प्री-बजट बैठकों का दौर भी शुरू कर दिया है. अगर आपके पास बजट 2020 के लिए कोई आइडिया या सुझाव है तो आप भी वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) के साथ शेयर कर सकते हैं. इसके लिए सरकार मौका दे रही है. इसके लिए https://www.mygov.in/ जरिया है.

mygov.in पर मौजूद जानकारी के मुताबिक, आम बजट को तैयार करने की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के लिए वित्त मंत्रालय पिछले कई सालों से नागरिकों से सुझाव व आइडिया मांगता आ रहा है. इस साल भी यह प्रक्रिया शुरू की गई है और मंत्रालय को आम बजट के लिए नागरिकों के सुझावों का इंतजार है.

Do you have ideas/ suggestions that can become a part of Union Budget 2020-21? Here is the opportunity to share them with @FinMinIndia . Visit https://t.co/2uCMdyuZRK pic.twitter.com/rvZvQ71kkt

mygov.in पर नागरिक 20 जनवरी 2020 तक बजट से संबंधित सुझाव दे सकते हैं. यह विंडो हर भारतीय नागरिक के लिए खुली है. भाग लेने के लिए mygov.in पर लॉग इन करना होगा. नागरिक या तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दे सकते हैं या फिर PDF फाइल अटैच कर सकते हैं.

यह भी कहा गया है कि सुझावों के साथ नागरिक कुछ निश्चित हैशटैग इस्तेमाल करें. ये हैशटैग इस तरह हैं…

#IncomeTax #Finance #Farmers #Agriculture #Health #Education #Environment #WaterConservation #GST #Employment #Entrepreneurship #Railways #Infrastructure #Others

वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आम बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2020 को पेश करेंगी. यह उनका दूसरा फुल बजट होगा. सीतारमण ने पहला बजट मोदी सरकार के दोबारा सत्ता में आने के बाद 5 जुलाई 2019 को पेश किया था. सूत्रों के अनुसार, बजट 2020 का फोकस GDP ग्रोथ को बूस्ट देने पर रहेगा. देश की GDP ग्रोथ Q2FY20 में छह साल से भी ज्‍यादा समय के लो लेवल 4.5 फीसदी पर आ दर्ज की गई.

