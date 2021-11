दिल्लीवासी अगले महीने रामलला का फ्री में कर सकेंगे दर्शन, इस दिन खुलेगी पहली ट्रेन, तीर्थ यात्रा योजना के तहत ऐसे उठा सकते हैं फायदा

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने आज ऐलान किया है कि वरिष्ठ नागरिकों की मुफ्त तीर्थयात्रा योजना के तहत अयोध्या के लिए अगले महीने पहली ट्रेन रवाना होगी. जानकारी के मुताबिक पहली ट्रेन अगले महीने तीन दिसंबर को दिल्ली से खुलेगी और वरिष्ठ नागरिकों को बिना कोई पैसे लिए अयोध्या में श्री रामलला के दर्शन कराया जाएगा. इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है. बता दें कि पिछले महीने केजरीवाल ने श्री रामलला के दर्शन के बाद ऐलान किया था कि जल्द ही दिल्ली के वरिष्ठ नागरिक रामलला के दर्शन फ्री में कर सकेंगे. उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपने पार्टी की सरकार बनने पर प्रदेशवासियों को नि:शुल्क दर्शन कराने का वादा भी किया था.

Under the free pilgrimage scheme for senior citizens of Delhi, we are sending them to Ayodhya to have a darshan of Shri Ram Lalla. Our first train for Ayodhya will be leaving on 3rd December, registrations have started: Delhi CM and AAP leader Arvind Kejriwal pic.twitter.com/SfWwcciUPL

— ANI (@ANI) November 24, 2021