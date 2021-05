देश के तीन बड़े हॉस्पिटल चेन ने शुरू किया तीसरे चरण का वैक्सीनेशन, दूसरी डोज का इंतजार कर रहे लोगों को प्रॉयोरिटी

Covid Vaccination Phase 3: आज 1 मई से देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू हो चुका है और इस चरण में 18-44 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को भी वैक्सीन लगाने की मंजूरी मिल चुकी है. एक दिन पहले केंद्र सरकार ने कहा था कि कुछ राज्यों ने वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के साथ वैक्सीन को ओपन मार्केट से लेने के लिए साझेदारी किया है और वे ही तीसरे चरण का वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू करेंगे. हालांकि केंद्र सरकार ने अधिक जानकारी नहीं उपलब्ध कराई. इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक देश के कुछ बड़े हॉस्पिटल्स ने लिमिटेड डोज के साथ वैक्सीनेशन को आगे बढ़ाने की बात कही है. Appolo Hospitals Group, Fortis Healthcare और Max Healthcare का कहना है कि वे कुछ स्थानों पर 18-44 वर्ष के लोगों को वैक्सीन लगाएंगे. इन हॉस्पिटल चेन ने Covishield और Covaxin की कुछ डोज का प्रबंध कर लिया है. अपोलो हॉस्पिटल्स के मुताबिक जिन लोगों ने पहली डोज ले ली है और दूसरी डोज का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें प्रॉयोरिटी दी जाएगी. अभी ये तीनों हॉस्पिटल ग्रुप चुनिंदा केंद्रो पर तीसरे चरण का वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू कर रहे हैं लेकिन तीनों ग्रुप सप्लाई बढ़ने पर देश भर में स्थित फैसिलिटीज पर इसके टीके लगाने की योजना पर काम कर रही है.

हॉस्पिटल चेन कोवैक्सीन को 1200-1250 रुपये प्रति डोज और कोवीशील्ड को 800-850 रुपये प्रति डोज के हिसाब से लोगों को वैक्सीन लगाएंगे. हालांकि सभी फैसिलिटीज पर दोनों कंपनियों की वैक्सीन नहीं उपलब्ध हैं. इसमें डोज की एडमिनिस्टरिंग कॉस्ट और जीएसटी शामिल है. जिन लोगों को वैक्सीन लगवाना है, उन्हें कोविन प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर कराकर एप्वाइंटमेंट लेना होगा.

करीब 11 दिन पहले राज्यों के साथ बिना चर्चा किए और स्टॉक को लेकर कोई स्पष्टता नहीं होने के बानजूद केंद्र सरकार ने 1 मई से 18-44 वर्ष के लोगों को वैक्सीनेशन की मंजूरी दे दी. हालांकि दिल्ली, महाराष्ट्र और पंजाब जैसे राज्यों ने इसके लिए केंद्र सरकार से अपील की थी. केंद्र के हालिया आदेश के मुताबिक निजी अस्पतालों को किसी को भी वैक्सीन लगाने के लिए इसका प्रबंध सीधे खुले बाजार से करना होगा.

देश के सबसे बड़े अस्पताल चेन अपोलो हॉस्पिटल्स के चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलूरु, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में स्थित अस्पतालों में कोवीशील्ड और कोवैक्सीन दोनों उपलब्ध है. इसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल्स राजस्थान में स्थिति अपने कुछ क्लिनिक्स के जरिए भी लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए प्रयास कर रही है. अपोलो हॉस्पिटल्स ग्रुप एग्जेक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट शोबना कामिनेनी के मुताबिक 45 वर्ष से अधिक की उम्र के ऐसे लोगों को प्रॉयोरिटी दी जाएगी जिन्हें अभी दूसरा डोज लेना है. कामिनेनी ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में बताया कि उन्हें सरकार से 150 रुपये प्रति डोज की दर से जो वैक्सीन मिली थी, उसे रिटर्न करना पड़ा लेकिन अभी भी ऐसे लोग हैं जिन्हें पहली डोज लग चुकी है और अब वे दूसरी डोज का इंतजार कर रहे हैं. ऐसे में उन्हें रिस्क पर नहीं रखा जा सकता है. कामिनेनी ने बताया कि ऐसे लोगों के लिए फैसला लिया गया कि अगर वे दूसरी डोज के लिए पेमेंट कर सकते हैं तो करेंट स्टॉक से उन्हें डोज देने के लिए प्रमुखता दी जाएगी. अपोलो ने पिछले साल नवंबर 2020 से ही सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बॉयोटेक से वैक्सीन को लेकर बातचीत शुरू किया है.

फोर्टिस हेल्थकेयर पर सिर्फ कोवैक्सीन उपलब्ध है. उत्तर भारत में स्थित इसके कई केंद्रों पर 1 मई से कोवैक्सीन की डोज 18-44 वर्ष की उम्र के लोगों को लगाई जा रही है. मैक्स हेल्थकेयर की बात करें तो यहां कोवीशील्ड उपलब्ध है और दिल्ली-एनसीआर के कुछ ही अस्पतालों में इसकी डोज लगवाई जा सकती है. मैक्स हेल्थकेयर में कोवीशील्ड की डोज लेना है तो पंचशील पार्क, पतपड़गंज, शालीमार बाग, राजेंद्र प्लेस (बीएलके-मैक्स हॉस्पिटल), नोएडा और वैशाली में स्थित इसके अस्पतालों में जा सकते हैं. मैक्स हेल्थकेयर के चेयरमैन और एमडी डॉ अभय सोई ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि जल्द ही स्थानीय समुदायों, कॉरपोरेट व रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस के लिए भी वैक्सीनेशन शुरू किया जाएगा.

