CUET : सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अब कॉमन टेस्ट से होगा दाखिला, 12वीं के नंबर के आधार पर नहीं मिलेगा कोई वेटेज, फैसला आगामी सत्र से लागू

CUET: आगामी सत्र से देश की सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ में दाखिला कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के आधार पर ही किया जाएगा.

सीयूईटी साढ़े तीन घंटे का होगा और इसमें एनसीईआरटी टेक्स्टबुक्स के कंटेंट पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे.

CUET: देश भर की सभी 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंडर ग्रेजुएट कोर्स में छात्रों का दाखिला अब एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET) यानी साझा प्रवेश परीक्षा के जरिये होगा. इसके लिए छात्रों को 12वीं कक्षा में मिले अंकों के आधार पर कोई वेटेज नहीं दिया जाएगा. यह फैसला यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) ने किया है. यूजीसी ने यह नया नियम देश भर के सभी 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में आने वाले अकादमिक सत्र यानी 2022-23 से लागू करने का फैसला किया है. यह नया नियम सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए अनिवार्य है. लेकिन निजी यूनिवर्सिटीज समेत अन्य संस्थान भी चाहें तो इसे अपना सकते हैं. यूजीसी के इस ऐलान के बाद स्टूडेंट्स और पैरेंट्स के मन में कई सवाल उठ रहे हैं, जिनके जवाब यहां दिए जा रहे हैं. इस कॉमन एंट्रेस टेस्ट की जरूरत क्यों? यूजीसी के इस फैसले के पीछे सबसे बड़ी दलील यह है कि सभी राज्यों के अलग-अलग शिक्षा बोर्ड्स में छात्रों को 12वीं कक्षा में नंबर देने के तरीके और पैटर्न में कुछ न कुछ फर्क होता है. लिहाजा इन अंकों के आधार पर दाखिला देना न्यायसंगत नहीं है. और अगर हर केंद्रीय विश्वविद्यालय दाखिले के लिए अलग-अलग प्रवेश परीक्षा लेता है, तो छात्रों को कई परीक्षाएं देनी पड़ेंगी. इन समस्याओं का समाधान करने के लिए ही एक कॉमन प्रवेश परीक्षा के जरिए दाखिले का फैसला किया गया है. ऐसी कोशिशें इससे पहले भी की जा चुकी हैं. करीब 12 वर्ष पहले वर्ष 2010 में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (CUCET) शुरू किया गया था, लेकिन इसमें पिछले साल तक सिर्फ 14 केंद्रीय विश्वविद्यालय ही जुड़े थे. लेकिन अब सभी 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को अनिवार्य किया जा रहा है. यूजीसी ने यह फैसला नई शिक्षा नीति के एलान के बाद किया है, जिसमें यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट की वकालत की गई है. Banking Fraud Alert: चंद सेकंड में खाली हो सकता है बैंक अकाउंट, नहीं लगेगी भनक, इन हाई-टेक तरीके से होता है फ्रॉड किस प्रकार का होगा टेस्ट? इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक यूजीसी चेयरमैन ने खुलासा किया है कि सीयूईटी साढ़े तीन घंटे का होगा और इसमें एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे. सीयूईटी तीन हिस्सों में होगा जिनमें लैंग्वेज टेस्ट, 27 डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट और एक जनरल एप्टीट्यूट टेस्ट होगा. पहले पार्ट में कैंडिडेट अपनी पसंद के हिसाब से लैंग्वेज टेस्ट दे सकेंगे. उन्हें 13 भाषाओं में से किसी एक को चुनना होगा. इसमें रीडिंग कंप्रिहेन्सशन, वॉकेबुलरी, समानार्थी और विलोम जैसे सवाल पूछे जाएंगे.

परीक्षा के दूसरे हिस्से में डोमेन-स्पेसिफिक नॉलेज का परीक्षण किया जाएगा. इसके लिए छात्रों को 27 डोमेन में से कम एक और अधिकतम 6 डोमेन का चुनाव करना होगा.

सीयूईटी के तीसरे पार्ट में करेंट अफेयर्स, सामान्य ज्ञान, सामान्य मानसिक क्षमता, गणितीय क्षमता, कक्षा 8 तक की क्वांटिटेटिव रीजनिंग, लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे. यह टेस्ट तभी देना होगा, जब कैंडिडेट जिस यूनिवर्सिटी या प्रोग्राम में दाखिला लेना चाहता है, उसमें ऐसी मांग की गई हो. देश भर के IIT में 4300 से अधिक पद हैं खाली, सरकार ने संसद में दी जानकारी CUET को कौन और कब आयोजित करेगा? यह कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है जिसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) जुलाई के पहले हफ्ते में आयोजित करेगी. इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक यह टेस्ट दो शिफ्ट में और 13 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, तमिल, तेलुगू, कन्नड़, मलयालम, उर्दू, असमिया, बांग्ला, पंजाबी, ओडिया और अंग्रेजी में आयोजित होगा. इस एग्जाम के लिए एप्लीकेशन विंडो अप्रैल के पहले हफ्ते में खुलेगा. टेस्ट के स्कोर के आधार पर प्रवेश के लिए कॉमन काउंसलिंग किए जाने का अब तक कोई फैसला नहीं किया गया है. लेकिन यूजीसी प्रमुख एम जगदीश कुमार ने भविष्य में इसकी संभावना से इनकार नहीं किया है. 12वीं बोर्ड के अंकों को कोई वेटेज मिलेगा? इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि सभी बोर्ड की मार्किंग के तरीके भिन्न हैं. ऐसे में सरकार ने फैसला किया है कि यूजी कोर्सेज में प्रवेश के लिए 12वीं की बोर्ड परीक्षा में मिले अंकों को आधार नहीं बनाया जाएगा. हालांकि कोई यूनिवर्सिटी या उससे जुड़े कॉलेज बोर्ड में मिले नंबर के आधार पर प्रवेश की न्यूनतम योग्यता तय कर सकते हैं. म्यूजिक, पेंटिंग, स्कल्प्चर और थिएटर जैसे स्किल-बेस्ड कोर्सेज में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालयों को सीयूएटी के अलावा प्रैक्टिकल एग्जाम या इंटरव्यू आयोजित करने की छूट भी दी गई है. पीजी कोर्सेज के लिए क्या? सरकार ने सिर्फ यूजी कोर्सेज के लिए कॉमन टेस्ट को अनिवार्य किया है. हालांकि यूनिवर्सिटीज पीजी कोर्सेज के लिए भी कॉमन एंट्रेस टेस्ट अपना सकती हैं या अपना खुद का एडमिशन प्रोसेस जारी रख सकती हैं.

