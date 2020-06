महाराष्ट्र में फिर होगा लॉकडाउन! मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दिए संकेत

Lockdown in Maharashtra again! महाराष्ट्र में कोरोनावायरस कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की संख्या 94 हजार के पार हो गई है. अकेले मुंबई में 50 हजार से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं. ऐसे में शिवसेना की अगुवाई वाली महाराष्ट्र सरकार एक फिर राज्य में पूर्ण लॉकडाउन का एलान कर सकती है. राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बुधवार को ऐसे संकेत दिए. उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर कहा है कि यदि लोग सोशल डिस्टैंसिंग का पालन नहीं करेंगे तो राज्य में दोबारा लॉकडाउन किया जा सकता है.

मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) की ओर से कहा गया है कि यदि लॉकडाउन में छूट के चलते जोखिम बढ़ने लगेगा तो लॉकडाउन दोबारा से लगाना विवशता होगी. सरकार ‘मिशन बिगन अगेन’ के लिए सभी कदम सतर्कता के साथ उठा रही है. जैसेकि हमने लॉकडाउन चरणों में लगाया और इसे चरणबद्ध तरीके से ही हटाना होगा. खतरा अभी आगे बना हुआ है. लेकिन, हम अर्थव्यवस्था के पहिये को रोककर नहीं रख सकते हैं फिर भी हम कोरोना से लड़ेंगे.

If the relaxations to the lockdown start turning out to be risky, we will be compelled to re-impose the lockdown: Chief Minister’s Office (CMO) Maharashtra https://t.co/UmztqaL2wk

मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से साफ तौर पर का गया है कि अगर लॉकडाउन में ढील से खतरा पैदा होने लगेगा तो हम लॉकडाउन को फिर से लागू करने के लिए मजबूर होंगे. महाराष्ट्र के लोग सरकार के साथ सहयोग कर रहे हैं और निर्देशों का पालन कर रहे हैं. उन्हें विश्वास है कि सरकार उनके हित में काम कर रही है.

महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या 94041 हो गई है, जबकि अब तक 3438 लोगों की मौत हो चुकी है. महाराष्ट्र में कोरोना के एक्टिव केस 46074 हैं, वहीं, 44517 लोग इस बीमारी से रिकवर हो चुके हैं. मुंबई में अकेले कोरोना संक्रमण के 52000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और अब तक 1800 से अधिक लोग दम तोड़ चुके हैं.

