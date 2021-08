Kinnaur Landslide News : हिमाचल के किन्नौर जिले में बड़ा भूस्खलन, दो की मौत, 40 यात्रियों वाली बस मलबे में दबी

Kinnaur Landslide News : हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) के किन्नौर जिले में एक बड़े भूस्खलन (Kinnaur Landslide) की वजह से दो लोगों की मौत हो गई है. एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक मलबे में 40 लोगों के दबे होने की आशंका है. किन्नौर के डिप्टी कमिश्नर आबिद हुसैन सादिक के मुताबिक हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन( HRTC) की बस समेत कई गाड़ियां मलबे में दब गई है. बस रेकॉन्ग पियो से किन्नौर जा रही थी. बस में 40 यात्री सवार थे. किन्नौर के जिला मुख्यालय रिकांग पियो से 61 किमी दूर निगुलसारी के पास नेशनल हाईवे पर एक बड़े हिस्से पर हुए भूस्खलन के बाद आईटीबीपी के 200 जवान बचाव के काम में लग गए हैं.

Another devastating landslides has taken place today in Kinnaur region (Sangla, Chitkul, Kalpa) of Himachal. A bus & few cars damaged. Many feared trapped.

Ecologically the most fragile region in the state. This year has been particularly brutal.pic.twitter.com/APy6VOpWPH

