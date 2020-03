Corona Virus: दिल्ली तक पहुंचा कोरोना का कहर, जयपुर में भी ​एक पर्यटक रोगी

चीन में फैले जानेलवा कोरोना वायरस (Corona Virus) का कहर भारत में भी बढ़ रहा है. अब यह वायरस दिल्ली तक पहुंच गया है. स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि ​कोरोना वायरस के भारत में 3 और मामले सामने आए हैं. इनमें से एक राजधानी दिल्ली में और दूसरा तेलंगाना में मिला है. राजस्थान की राजधानी जयपुर में इटली के एक पर्यटक में कोरोना वायरस की जांच पॉजिटिव पायी गई है.

बयान में कहा गया है कि नई दिल्ली में जिस व्यक्ति के कोरोना वायरस से ग्रसित होने की खबर मिली है, उसने हाल ही में इटली की यात्रा की है और उसका राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इलाज चल रहा है. वहीं तेलंगाना का व्यक्ति दुबई की यात्रा करके आया है. दोनों मरीजों की स्थिति स्थिर है और उन्हें लगातार मॉनिटर किया जा रहा है.

जयपुर में इटली के एक पर्यटक में कोरोना वायरस की जांच पॉजिटिव पाई गई है. पर्यटक के खून के नमूने को जांच की पुष्टि के लिए पुणे के राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान भेजा गया है. राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने बताया कि पर्यटक के 29 फरवरी को लिए गए पहले नमूने की जांच नेगेटिव पाई गई थी लेकिन उसकी स्थिति में गिरावट के कारण दूसरा नमूना आज लिया गया, जिसकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है. चूंकि परीक्षण रिपोर्टों में भिन्नता है, इसलिए नमूनों को परीक्षण के लिए पुणे के राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान भेजा गया है.

चीन से फैलना शुरू हुआ कोरोना वायरस दुनियाभर में अब तक लगभग 89 हजार लोगों को अपनी चपेट में ले चुका है. जबकि तीन हजार से अधिक लोगों की इससे मौत हो चुकी है. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस वायरस को कोविड-19 नाम दिया है. दुनियाभर से सामने आए कोरोना वायरस के मामलों और इससे हुईं मौतों की संख्या इस प्रकार है..

चीन: 80,026 मामले, 2,912 लोगों की मौत

हांगकांग: 94 मामले, दो की मौत

मकाउ: 10 मामले

द.कोरिया: 4,212 मामले, 22 मौतें

इटली: 1,694 मामले, 34 की मौत

ईरान: 978 मामले, 54 मौतें

जापान: 961 मामले, 12 की मौत

फ्रांस: 130 मामले, एक व्यक्ति की मौत

इसके अलावा भी अलग-अलग देशों से कोरोना वायरस से मौत और इसके संक्रमण के मामले सामने आए हैं.

कोरोना वायरस पर प्रेस कांफ्रेंस में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना वायरस के विश्व मे बढ़ते प्रभाव के चलते एहतियाती उपाय के तौर पर ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लागू किए जा सकते हैं. कोरोना के वैश्विक परिदृश्य पर हम बारीकी से नजर रख रहे हैं और वक्त से जरूरी उपाय किए जाने को लेकर संबंधित मंत्रालयों के साथ संपर्क में हैं. फार्मास्युटिकल रिसोर्सेज पर्याप्त रूप से उपलब्ध हैं.

केन्द्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि 25738 लोग IDSP नेटवर्क के कम्युनिटी सर्विलांस के अंतर्गत हैं. 5,57,257 यात्रियों की स्क्रीनिंग हुई है. 15 लैब टेस्टिंग सैंपल्स के लिए ऑपरेशनल हैं. आगे कहा कि हमने जापान और चीन से अपने नागरिकों को सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया है. छावला और मानेसर में उनके मौजूदा आइसोलेशन प्लेस पर पहली टेस्टिंग में उनका कोरोना वायरस टेस्ट निगेटिव निकला है.

