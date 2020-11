Twitter ने हटा दी थी गृह मंत्री अमित शाह की प्रोफाइल फोटो, गलती ठीक कर दी यह सफाई

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) के ट्विटर अकाउंट की डीपी (प्रोफाइल पिक्चर) गुरुवार की रात कुछ समय के लिए गायब हो गई थी. ट्विटर ने इस मामले पर सफाई पेश करते हुए कहा कि यह असावधानी से हुई गलती (Inadvertent Error) थी और इसका पता चलता ही तुरंत ठीक कर दिया गया. अब केंद्रीय गृह मंत्री के ट्विटर हैंडल पर उनकी प्रोफाइल पिक्चर दिख रही है.

Due to an inadvertent error, we temporarily locked this account under our global copyright policies. This decision was reversed immediately and the account is fully functional: Twitter Spokesperson on Home Minister Amit Shah’s account being temporarily locked yesterday evening https://t.co/KVPkyo2Lic

गृह मंत्री के ट्विटर हैंडल की डीपी पर पर कॉपीराइट होल्डर के रिपोर्ट के कारण हटाया गया था. उस पर क्लिक करने पर ‘Media not displayed’ लिखा हुआ एक संदेश आ रहा था. ट्विटर के प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी की वैश्विक कॉपीराइट नीतियों के तहत अमित शाह के ट्विटर खाते को अस्थाई तौर पर लॉक्ड कर दिया गया था. हालांकि कुछ समय बाद इसे फिर से सही कर दिया गया और अब यह खाता पूरी तरह से सक्रिय है. केंद्रीय गृह मंत्री को माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर 2.36 करोड़ लोग फॉलो करते हैं और वे 296 लोगों को फॉलो करते हैं.

यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब केंद्र सरकार ने ट्विटर को नोटिस भेजा है. यह नोटिस लेह को लद्दाख की बजाय जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा दिखाने पर भेजा गया है. आईटी मिनिस्ट्री के सूत्रों के मुताबिक ट्विटर को कार्रवाई न शुरू करने के लिए ठोस वजह बताने के लिए पांच वर्किंग डे का समय दिया गया है.

सरकार ने ट्विटर से कहा है कि वह यह स्पष्ट करे कि देश की टेरीटोरियल इंटिग्रिटी का सम्मान न करने पर माइक्रोब्लॉगिंग साइट और उसके प्रतिनिधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों न हो.

