योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री कार्यालय का ट्विटर खाता थोड़े समय के लिए हैक, प्रदेश सरकार ने सख्त कार्रवाई की दी चेतावनी

मुख्यमंत्री कार्यालय का आधिकारिक ट्विटर हैंडल हैक होने पर योगी सरकार ने सख्त कार्रवाई की बात कही है,

योगी सरकार ने हैकर्स के खिलाफ सख्त एक्शन की बात कही है. (Image- IE)

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के मुख्यमंत्री कार्यालय का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल (@CMOfficeUP) आज (9 अप्रैल) शनिवार कुछ समय के लिए हैक हो गया था. इसे लेकर राज्य सरकार ने ऐसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है. इसे लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर जानकारी दी कि 9 अप्रैल को 12:30 am (रात) सीएमओ के ट्विटर खाते को असामाजिक तत्वों ने हैक कर लिया था और इसके बाद उन्होंने कुछ ट्वीट किया. खाते को कुछ समय बाद रिकवर कर लिया गया और अब इसमें शामिल लोगों पर कार्रवाई के लिए जांच की जा रही है. Omicron Sub-variant XE Found in Gujarat: गुजरात में मिला ओमिक्रॉन का नया वैरिएंट XE; अधिकारी नहीं जानते कहां है संक्रमित मरीज हैकर्स ने बदल दी डीपी और किए थे सैकड़ों ट्वीट्स

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के आधिकारिक ट्विटर हैंडल को हैक करके हैकर्स उसकी डीपी (डिस्प्ले पिक्चर) बदल डाला और एक कार्टून लगा दिया. इसके बाद उन्होंने सैकड़ों ट्वीट कर डाले. यूपी सीएमओ का ट्विटर हैंडल कितने समय तक हैकर्स के नियंत्रण में रहा, इसे लेकर अभी तक जानकारी उपलब्ध नहीं है. इस खाते को 40.53 लाख से अधिक लोग फॉलो करते हैं. हैकर्स ने स्पैम के रूप में 300 से अधिक ट्वीट किए थे और पुराने ट्वीट को भी डिलीट कर दिया. हैकर्स ने एक ट्वीट पिन किया था जिसमें लिखा था “How to turn your BAYC/MAYC animated on Twitter”. पीएम मोदी का भी अकाउंट हो चुका है हैक पिछले साल दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ट्विटर खाता हैक हुआ था. हैकर्स ने पीएम मोदी का ट्विटर खाता हैक करके क्लेम किया था कि भारत ने आधिकारिक रूप से बिटक्वाइन (BitCoin) को लीगल टेंडर घोषित कर दिया है. इसमें एक लिंक शेयर किया गया था और लोगों से जल्दी करने को कहा गया था. हैकर्स ने लिखा था कि सरकार ने आधिकारिक तौर पर 500 बिटक्वाइन खरीदे हैं और इसे देश के सभी नागरिकों में बांटा जाएगा.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.