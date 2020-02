Donald Trump India Visit: ITC मौर्या के ‘बुखारा’ में अमेरिकी राष्ट्रपति को परोसी जाएगी ‘ट्रम्प थाली’

Trump India Visit: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड टम्प के पहले भारत दौरे के दौरान दिल्ली के ITC मौर्या होटल में रुकने पर उन्हें ट्रंप थाली परोसी जा सकती है. इसमें मामूली कस्टमाइजेशन के साथ ITC मौर्या के रेस्टोरेंट बुखारा की सिग्नेचर डिशेज होंगी. सूत्रों ने बताया कि बुखारा रेस्टोरेंट में इससे पहले भी कई राष्ट्राध्यक्ष आ चुके हैं, जिनमें अमेरिका के कई पूर्व राष्ट्रपति भी शामिल हैं.

पिछले 41 साल से इस रेस्टोरेंट के पकवानों की सूची में बदलाव नहीं हुआ है. अपने पूर्व राष्ट्रपतियों की तरह ट्रम्प इस रेस्टोरेंट में आ सकते हैं और तब उन्हें उनके जायके के अनुरूप ‘ट्रम्प थाली’ परोसी जाएगी.

हालांकि होटल ने यह नहीं बताया है कि उसने ट्रम्प के लिए खाने समेत किस तरह के इंतजाम किए हैं. बराक ओबामा ने 2010 और 2015 में अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में दो बार भारत की यात्रा की और उन्हें ‘ओबामा थाली’ परोसी गई. इसके बाद यह बुखारा के मेन्यू का हिस्सा हो गई और अतिथियों के बीच लोकप्रिय है. ओबामा थाली में तंदूरी झींगा, मछली टिक्का, मुर्ग बोटी बुखारा और कबाब शामिल हैं.

बिल क्लिंटन ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में बुखारा के खाने का लुत्फ लिया था. उनके साथ उनकी बेटी चेल्सिया क्लिंटन भी आई थीं. उस समय भी ITC मौर्या ने ‘क्लिंटन थाली’ और ‘चेल्सिया थाली’ परोसी थी.

बुखारा के व्यंजनों में ज्यादातर खाने तंदूर के हैं. इनमें कई तरह के कबाब, यहां की पहचान ‘दाल बुखारा’, खस्ता रोटी और भरवां कुलचा शामिल हैं. ट्रम्प को यहां एप्रन के साथ एम एफ हुसैन की पेंटिंग उपहार में दिए जाने की संभावना है.

प्रख्यात पेंटर एमएफ हुसैन को बुखारा इतना पसंद आया था कि उन्होंने यहां खाना खाते हुए अपने कैनवस पर अपना ट्रेडमार्क घोड़ा पेंट कर दिया था. इसी ट्रेडमार्क घोड़े की प्रतिकृति एप्रन्स पर है, जो अतिथियों को यादगार के तौर पर दिए जाते हैं और यही ट्रम्प को भी भेंट किए जाएंगे.

