देश में रेल हादसा, 16 मजदूरों की दर्दनाक मौत; मृतक के परिजनों को 5-5 लाख देगी महाराष्ट्र सरकार

Maharashtra Rail Accident: देश में शुक्रवार तड़के एक बड़ा रेल हादसा हुआ. महाराष्ट्र के औरंगाबाद में सुबह 5:15 बजे पटरी पर सोये प्रवासी मजदूरों के ऊपर से मालगाड़ी गुजरने से 16 की मौत हो गई है, जबकि 5 घायल हो गए. घायलों को औरंगाबाद के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है. यह रेल हादसा करमाड पुलिस स्टेशन थाने के अंतर्गत की है. सभी मजदूर जालना से भुसावल पैदल ही रेल ट्रैक पर जा रहे थे, वहां से उन्हें अपने गृह राज्य मध्य प्रदेश लौटना था. बताया जा रहा है कि मजदूर थककर रेल की पटरियों पर सोये और अचानक उनके ऊपर मालगाड़ी गुजर गई. नींद में होने की वजह से किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिला.

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने औरंगाबाद रेल हादसे में मरने वाले मजदूरों के परिवार को 5-5 लाख रुपये की आर्थिक मदद का एलान किया है. रेल मंत्रालय ने बयान जारी कहा, ‘ट्रैक पर कुछ मजदूरों को देखकर लोको पायलट ने ट्रेन रोकने की कोशिश की लेकिन तब तक मजदूर उसकी चपेट में आ चुके थे. घटना बदनारपुर और करमाड स्टेशन के बीच परभानी-मनमाड़ सेक्शन की है. घायलों को औरंगाबाद सिविल अस्पताल ले जाया गया है. जांच के आदेश दिए गए हैं.’

औरंगाबाद की एसपी मोक्षदा पाटिल ने बताया कि सभी लोग जालना में कंपनी में काम करते थे. भुसावल जाकर ट्रेन पकड़ने वाले थे. सभी लोग 45 किलोमीटर का सफर तय कर चुके थे. सभी लोग मध्य प्रदेश के रहने वाले थे. तड़के करीब 5:15 बजे की घटना हुई है. भुसावल से स्पेशल ट्रेन के जरिए मध्य प्रदेश लौटने की प्लानिंग थी. जालना से भुसावल पैदल चलते-चलते वे थक गए थे और रात अधिक होने पर औरंगाबाद जिले में सटाना शिवार इलाके में पटरी पर ही सो गए थे. सुबह इसी पटरी से एक माल गाड़ी गुजरी और 16 मजदूर उसकी चपेट में आ गए.

महाराष्ट्र रेल हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया. उन्होंने ट्विटर पर लिखा, ‘महाराष्ट्र के औरंगाबाद में रेल हादसे में जानमाल के नुकसान से बेहद दुखी हूं. रेल मंत्री पीयूष गोयल से बात की है, वह स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं. हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है.’

वहीं, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इस हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं. उन्होंने हादसे पर दुख जताया है. इसके अलावा, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस हादसे पर शोक व्यक्त किया है.

