अंबानी-अडानी जैसे 63 लोगों के पास है इतना पैसा, जितने में तैयार हो जाए पूरे साल का बजट

भारत के सबसे अमीर 1 फीसदी लोग देश की निचली 70 फीसदी आबादी से 4 गुना ज्यादा संपत्ति रखते हैं. इस 70 फीसदी आबादी में 95.3​ करोड़ लोग आते हैं. इतना ही नहीं सभी भारतीय अरबपतियों की कुल संपत्ति देश के फुल ईयर बजट से भी ज्यादा है. यह बात Oxfam की नई स्टडी ‘टाइम टू केयर’ सामने आई है.

Oxfam का कहना है कि 63 भारतीय अरबपतियों की कुल संपत्ति वित्त वर्ष 2018-19 के लिए देश के केन्द्रीय बजट से भी ज्यादा रही. यह बजट 24,42,200 करोड़ रुपये का रहा था. Oxfam के मुताबिक, दुनिया के 2153 अरबपतियों के पास दुनिया की 60 फीसदी आबादी यानी 4.6 अरब लोगों से ज्यादा संपत्ति है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक असमानता काफी ज्यादा हो चुकी है. पिछले 10 सालों में अरबपतियों की संख्या दोगुनी हो गई है, जबकि ​पिछले साल उनकी कुल दौलत में कमी आई थी. Oxfam India के सीईओ अमिताभ बेहर ने कहा कि असमानता खत्म करने वाली नीतियों के बिना अमीर व गरीब के बीच की खाई को दूर नहीं किया जा सकता और कुछ ही सरकारें इसके लिए प्रतिबद्ध हैं.

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना बैठक दावोस, स्विट्जरलैंड में 20 जनवरी से होने जा रही है. इस 5 दिवसीय सम्मेलन में आय और लिंग के आधार पर असमानता के मुद्दों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है. WEF की सालाना ग्लोबल रिस्क्स रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि वित्तीय असमानता 2019 में भी गहराई है. इसके पीछे भ्रष्टाचार, संवैधानिक उल्लंघन, बेसिक गुड्स व सर्विसेज की कीमतों में बढ़ोत्तरी हो सकते हैं.

ग्लोबल रिस्क्स रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पिछले 3 दशकों में वैश्विक असमानता घटी है लेकिन कई देशों में घरेलू आय असमानता बढ़ी है, विशेषकर एडवांस्ड इकोनॉमीज में. कुछ देशों में यह ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुंच गई है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.