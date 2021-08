Tokyo Olympics: भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीतकर बनाया इतिहास, पहलवान रवि दहिया को सिल्वर मेडल

Tokyo Olympics Today Highlights: टोक्यो ओलंपिक में गुरुवार का दिन भारत के लिए खास रहा. भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता, तो पहलवान रवि दहिया ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया. वहीं, पहलवान दीपक पुनिया और विनेश फोगाट को हार का सामना करना पड़ा.

भारतीय हॉकी टीम ने बुधवार को जर्मनी के खिलाफ हुए मुकाबले में इतिहास बना दिया. टीम ने भारत का 41 सालों का इंतजार खत्म किया और कांस्य पदक अपने नाम किया. 5-4 से भारत ने जर्मनी को मात दी. रूपिंदर पाल सिंह, हार्दिक सिंह और हमनप्रीत सिंह द्वारा किए गए गोलों ने भारत को शानदार जीत दिलाई. भारत ने 0-1 के साथ शुरुआत की और फिर 1-3 पर खेल आया. इसके बीद टीम ने वापसी की. जर्मनी की ओर से Timur Oruz, Niklas Wellen, Benedikt Furk और Lukas Windfeder ने गोस किया, लेकिन अंत में, टीम को बिना किसी मेडल के ओलंपिक से लौटना पड़ा.

भारतीय हॉकी टीम के लिए मेडल तक का सफर आसान नहीं रहा. उन्हें अपने दूसरे ग्रुप मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया से 1-7 की हार का सामना करना पड़ा. उन्होंने वापसी करते हुए चार मैच जीते और कड़े सेमीफाइनल के मुकाबले में वर्ल्ड चैंपियन बेल्जियम से 2-5 से शिकस्त मिली. लेकिन उसके बाद टीम ने आज जर्मनी को मात देकर कमाल कर दिखाया.

वहीं, पहलवान रवि दहिया ने गुरुवार को सिल्वर मेडल जीता. उन्हें मैन्स फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल के मैच में हार का सामना करना पड़ा. दहिया इस अहम मुकाबले में 7-4 के अंतर से रूसी पहलवान Zavur Uguev से हारे. रवि ने आखिरी मिनटों में अंतर को 5 से 3 प्वॉइंट्स तक लाया, लेकिन फिर रूसी पहलवान ने वापसी की. इससे पहले दहिया ने सेमीफाइनल के जोरदार मुकाबले में Nurislam Sanayev को मात दी थी.

दूसरी तरफ, पहलवान दीपक पुनिया कांस्य पदक जीतने से करीब रहते हुए 86 किलोग्राम कैटेगरी के मुकाबले में आखिरी 10 सेकेंड में हार गए. पहलवान विनेश फोगाट को 53 किलो क्वार्टर फाइलन मुकाबले में गुरुवार को हार का सामना करना पड़ा. उन्हें Belarus की Vanesa Kaladzinskaya ने मात दी.

मेडल टेली में भारत अभी 65वें स्थान पर है. भारत ने कुल 5 मेडल अपने नाम किए हैं. टॉप 5 में क्रमश: चीन, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और ROC शामिल हैं.

भारत के लिए कल का दिन भी अहम होने वाला है. महिला हॉकी टीम कांस्य पदक के लिए ग्रेट ब्रिटेन का मुकाबला करेगी. यह मैच भारतीय समयानुसार सुबह 7 बजे से शुरू होगा. इसके बाद पहलवान बजरंग पुनिया का भी मुकाबला महत्वपूर्ण रहेगा, जो सुबह 8 बजे से है.

