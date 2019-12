Winter Travel Safety Tips: सर्दियों में लाहौल-स्पीति का ट्रिप कर रहे हैं प्लान, याद रखें ये 9 टिप्स

Winter Travel Safety Tips: सर्दियां यानी घूमने-फिरने और बर्फबारी का मजा लेने का वक्त. इस सीजन में लोग अक्सर हिल स्टेशनों का रुख करते हैं और हिल स्टेशनों की बात हो और हिमाचल के लाहौल व स्पीति घाटी का जिक्र न उठे, यह संभव नहीं है. सर्दियो में लाहौल-स्पीति का छठा ही निराली होती है. यह घाटी खासतौर पर बाइकर्स को लुभाती है, जो रोड ट्रिप प्लान करते हैं. अगर आप भी एडवेंचर के खासे शौकीन हैं और इस विंटर राइड या ड्राइव कर लाहौल-स्पीति जाने का प्लान बना रहे हैं तो अच्छी बात है लेकिन इसके लिए सावधानियों और वहां के हालात को ध्यान में रखते हुए पहले से प्लानिंग जरूरी है. इसमें आपके काम आ सकते हैं कुछ टिप्स…

कहने की जरूरत तो नहीं है लेकिन जैसे ही आप किन्नौर वैली पार कर उच्च क्षेत्रों जैसे नाको में दाखिल होंगे, आपका सामना हड्डियां कंपा देने वाले तापमान से होगा. इसलिए अपने साथ पर्याप्त गरम कपड़े, गर्म पानी की बोतल और सभी जरूरी विंटर गियर साथ में लेकर जाएं.

सड़कों पर बर्फ होने से बाइक फिसलने का खतरा रहता है. ऐसे में सावधानी के साथ बैलेंस बनाकर चलते रहने के लिए बर्फ और कीचड़ में राइडिंग या ड्राइविंग का पहले से अनुभव जरूरी है. नहीं तो एक हार्ड ब्रेक भारी पड़ सकता है.

इस बात को जान लें कि लाहौल-स्पीति के सफर में आपको कई किलोमीटर तक सड़क किनारे बेसिक सुविधाएं जैसे- खाना, रहने का ठिकाना, ATM, पानी या गैस स्टेशन नहीं मिलेंगे. इसलिए समझदारी इसी में है कि अपने साथ एक्स्ट्रा कार बैटरी और ईंधन लेकर चलें.

बर्फबारी में पाइप्स में पानी जम जाता है. इसलिए टॉयलेट/बाथरूम में पानी नहीं होगा. इसलिए जहां पानी उपलब्ध नहीं होता, वहां केवल ड्राई पिट्स (परंपरागत बाथरूम) इस्तेमाल किए जाते हैं. आपको पानी गर्म कर जितनी जल्दी हो सके, इस्तेमाल करना होगा.

बर्फबारी और भूस्खलन के चलते सड़क बंद की जा सकती है. ऐसा कुछ दिनों तक, कुछ हफ्तों तक और कुछ महीनों तक भी रह सकता है. इसलिए पर्याप्त कैश आदि के साथ पूरी तैयारी रखें. बर्फबारी से पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी प्रभावित होगा. इसलिए इस्तेमाल किए जाने वाले ट्रांसपोर्ट विकल्प के बारे में अपने परिवार सूचित रखें.

लोकल गाइड और गांव वाले मुश्किल से मिलेंगे. इसकी वजह है कि ज्यादातर स्थानीय लोग बर्फबारी के वक्त निचले मैदानी इलाकों में चले जाते हैं. इसलिए स्थानीय कस्बों से मदद की उम्मीद न के बराबर रहती है.

भारी बर्फबारी में बिजली के खंभे और तार बर्फ के वजन से या तो झुक जाते हैं या टूट जाते हैं. इसलिए अपने साथ पर्याप्त एक्स्ट्रा बैटरी और पावर बैंक लेकर जाएं. ATM भी काम नहीं करते हैं तो पर्याप्त मात्रा में कैश भी साथ रखें.

बिजली की तरह सर्दियों में मोबाइल नेटवर्क भी दुर्लभ रहता है. ट्रैवलर्स को पब्लिक वाई-फाई पर निर्भर रहना होता है, वह भी अगर मौजूद है तो.

अपने साथ बेसिक और जरूरी दवाओं का लंबे समय तक चल सके इतना स्टॉक लेकर जाएं. उदाहरण के लिए ​न्यूनतम एक माह. यह न सोचें कि वहां स्थानीय दुकान से खरीद लेंगे. किसी मेडिकल इमर्जेन्सी की स्थिति में लोगों को सुरक्षित जगह जाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करना पड़ता है. ऐसे में शिमला ही सबसे निकट पड़ता है.

