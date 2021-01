7 हजार किमी का सफर कर भारत पहुंची Rafale की तीसरी खेप, UAE एयरफोर्स ने आसमान में ही भरा फ्यूल

Rafale Fighter Jets India: भारत को फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमान की तीसरी खेप प्राप्त हो गई है. 27 अक्टूबर की शाम को फ्रांस से लगातार उड़ान भरते हुए राफेल भारत में उतरा. इस तीन राफेल के आने के बाद अब भारत के पास राफेल विमान की संख्या बढ़कर 11 हो गई है. राफेल विमान के आने से भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता में ऐसे समय में बढ़ोतरी होगी, जब पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच तीखा सीमा विवाद चल रहा है. भारतीय वायुसेना ने एक ट्वीट कर इसकी जानकारी दी कि तीन राफेल विमान आईएएफ बेस पर पहुंच चुके हैं. ट्वीट के मुताबिक ये तीनों लड़ाकू विमान 7 हजार किमी से अधिक का सफर पूरा करके भारत पहुंचे हैं और इस दौरान यूएई एयरफोर्स ने आसमान में ही इसमें तेल भरा जिसके लिए वायुसेना ने धन्यवाद दिया है.

The third batch of three Rafale aircraft landed at an IAF base a short while ago. They flew over 7000Km with in-flight refuelling. The aircraft got airborne earlier in the day from #IstresAirBase in France. IAF deeply appreciates the tanker support provided by UAE Air Force. pic.twitter.com/tykLthzVlx

फ्रांस के साथ 36 राफेल विमानों के लिए सौदा किए जाने के करीब चार साल बाद राफेल विमान की पहली खेप भारत में 29 जुलाई 2020 को पहुंची थी. भारत ने फ्रांस के साथ 36 राफेल लड़ाकू विमानों के लिए 59 हजार करोड़ में सौदा किया है. राफेल विमानों की दूसरी खेप पिछले साल 3 नवंबर 2020 को पहुंची थी. राफेल विमान का निर्माण फ्रेंच कंपनी दसाल्ट एविएशन करती है. भारत ने करीब 23 साल के बाद लड़ाकू विमानों की प्रमुख खरीदारी की है. इसके पहले भारत ने रूस से सुखोई जेट का आयात किया था.

