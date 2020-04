कोरोना इम्पैक्ट: इस राज्य में मिलेगी डबल सैलरी, किन कर्मचारियों को होगा फायदा

हरियाणा में कोरोनावायरस (Coronavirus) के मरीजों की देखभाल में जुड़े लोगों को डबल सैलरी मिलेगी. यह एलान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया है. न्यूज एजेंसी ANI के ट्वीट के मुताबिक, सीएम खट्टर ने कहा है कि जब तक COVID19 महामारी खत्म नहीं होती, तब तक इसके मरीजों की देखभाल, इलाज या संक्रमितों का टेस्ट करने में शामिल लोगों को दोगुना वेतन मिलेगा.

As long as the #COVID19 pandemic lasts, those who are involved in care, treatment or testing of #COVID19 patients, will be paid double the amount of their salary: Haryana Chief Minister Manohar Lal Khattar pic.twitter.com/1l3D4Nh2K3

इस वक्त हरियाणा में कोरोना वायरस के 134 एक्टिव केस हैं. राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का कहना है कि इनमें से 106 मरीजों को संबंध तबलीगी जमात से है. पूरे भारत की बात करें तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक, 9 अप्रैल शाम 5 बजे तक देश में कोविड19 संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5865 हो गई. इनमें 5218 एक्टिव केस हैं. अब तक कोरोना वायरस देश में 169 लोगों की जान ले चुका है, जबकि 478 मरीज इस बीमारी से स्वस्थ हो चुके हैं. देश में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में हैं. महाराष्ट्र में संक्रमितों की संख्या 1100 से ज्यादा हो गई.

