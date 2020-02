IRCTC की तीसरी प्राइवेट ट्रेन चलने को तैयार, 20 फरवरी से वाराणसी-इंदौर के बीच दौड़ेगी काशी महाकाल एक्सप्रेस

IRCTC अपनी तीसरी प्राइवेट ट्रेन काशी महाकाल एक्सप्रेस उतारने के लिए तैयार है. इसकी पहली रात्रिकालीन सेवा वाराणसी-इंदौर रूट पर 20 फरवरी को मिलेगी. IRCTC द्वारा संचालित दो अन्य प्राइवेट ट्रेन लखनऊ-नई दिल्ली तेजस और अहमदाबाद-मुंबई तेजस हैं. IRCTC द्वारा जारी बयान के मुताबिक, सुपरफास्ट एयरकंडीशंड काशी महाकाल एक्सप्रेस 16 फरवरी को लॉन्च होगी.

IRCTC ट्रेन के रूट पर धार्मिक स्थलों को कवर करने करने वाले टूर पैकेजेस की पेशकश भी करेगी. टूर पैकेजेस में काशी, ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, भोपाल, सांची, उज्जैन, भीमबेतका, अयोध्या और प्रयाग कवर होंगे.

यह IRCTC की पहली लंबी दूरी की ओवरनाइट जर्नी ट्रेन होगी. इसमें IRCTC यात्रियों को कई तरह की सुविधाएं व सेवाएं उपलब्ध कराएगी. इनमें उच्च गुणवत्ता वाला शाकाहारी खाना, ऑनबोर्ड बेडरोल्स, हाउसकीपिंग सर्विसेज और ऑनबोर्ड सिक्योरिटी सर्विसेज शामिल हैं. काशी महाकाल एक्सप्रेस वाराणसी और इंदौर के बीच उज्जैन, संत ​हीरदनगर (भोपाल), बिना, झांसी, कानपुर, लखनऊ/प्रयागराज और सुल्तानपुर से होते हुए सप्ताह में तीन दिन चलेगी.

एयरपोर्ट जैसे रेलवे स्टेशन के लिए चुकानी होगी कीमत, बढ़ेगा ट्रेन किराया; नहीं मिलेगा सबकुछ फ्री

IRCTC का यह भी कहना है कि काशी महाकाल एक्सप्रेस से सफर करने वाले हर यात्री को 10 लाख रुपये का यात्रा बीमा भी उपलब्ध होगा. इस ट्रेन के लिए टिकट की बुकिंग केवल IRCTC वेबसाइट और इसके मोबाइल ऐप ‘Irctc Rail Connect’ के जरिए की जा सकेगी. ट्रेन में 120 दिनों का एडवांस रिजर्वेशन पीरियड होगा और केवल जनरल व फॉरेन टूरिस्ट कोटा रहेगा.

पहला रिजर्वेशन चार्ट तैयार हो जाने के बाद काशी महाकाल एक्सप्रेस के छूटने से 4 घंटे 5 मिनट पहले स्टेशन पर करंट बुकिंग उपलब्ध होगी. वेटिंग और कन्फर्म ​ई-टिकट दोनों के मामले में बुकिंग कैंसिल करने पर यात्रियों को पूरा किराया रिफंड हो जाएगा.

IRCTC का कहना है कि काशी महाकाल एक्सप्रेस ज्योतिर्लिंग-ओंकारेश्वर (इंदौर के निकट), महाकालेश्वर (उज्जैन) और काशी विश्वनाथ (वाराणसी) को जोड़ेगी. इसके अलावा मध्य प्रदेश में इंदौर और भोपाल के औद्योगिक व शैक्षणिक हब को भी जोड़ेगी.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.