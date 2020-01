Tejas Express Ahmedabad to Mumbai: देश की दूसरी प्राइवेट ट्रेन अहमदाबाद-मुंबई तेजस एक्सप्रेस का सफर शुरू, 19 जनवरी से पैसेंजर कर सकेंगे यात्रा

IRCTC second Tejas Express Ahmedabad to Mumbai: भारतीय रेलवे की सहायक कंपनी IRCTC की दूसरी ट्रेन अहमदाबाद-मुंबई तेजस एक्सप्रेस को शुक्रवार को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है. गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी और IRCTC अधिकारियों ने देश की दूसरी प्राइवेट ट्रेन को हरी झंडी दिखाई. ट्रेन संख्या 82902/82901 को अहमदाबाद से रवाना किया गया. इस ट्रेन की कॉमर्शियल शुरुआत 19 जनवरी 2020 को होगी. पहली प्राइवेट ट्रेन लखनऊ-दिल्ली तेजस एक्सप्रेस पिछले साल से चल रही है.

IRCTC तेजस में सफर करने वाले यात्रियों को 25 लाख रुपये तक का फ्री रेल यात्रा मिला उपलब्ध कराएगा. वहीं, विलंब होने पर यात्रियों को मुआवजा दिया जाएगा. एक घंटे से अधिक की देरी पर 100 रुपये और दो घंटे से अधिक विलंब होने पर 250 रुपये का मुआवजा मिलेगा.

अहमदाबाद-मुंबई तेजस ट्रेन की टिकटें आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर ऑनलाइन बुक कराए जा सकते हैं. रेलवे के आरक्षण काउंटरों पर या टिकटें उपलब्ध नहीं होंगी. आईआरसीटीसी के ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल पार्टनर जैसे पेटीएम, इक्सिगो, फोनपे, मेक माइ ट्रिप, गूगल, गोइबिबो, रेलयात्री और अन्य के माध्यम से भी ट्रेन की सीटें बुक की जा सकती हैं. इस ट्रेन के लिए एडवांस बुकिंग अवधि 60 दिन की होगी.

यह ट्रेन 82902/82901 अहमदाबाद-मुंबई-अहमदाबाद मार्ग पर एक सप्ताह में छह दिन चलेगी और बृहस्पतिवार को ट्रेन का रखरखाव किया जाएगा. IRCTC ने तेजस एक्सप्रेस टिकट कीमत को डायनेमिक रखा है. यानी, टिकट का दाम फेस्टिव सीजन, व्यस्तता या कम डिमांड के आधार पर तय होगा.

पूरी तरह वातानुकूलित तेजस एक्सप्रेस में किसी भी तरह कोटा, तत्काल और प्रीमियम कोटा भी लागू नहीं होगा. इसमें केवल सामान्य कोटा और विदेशी पर्यटक कोटा उपलब्ध होगा. 19 जनवरी 2020 से यह ट्रेन हफ्ते में 6 दिन चलेगी. सिर्फ गुरुवार को इस ट्रेन का परिचालन नहीं होगा. इस ट्रेन में 736 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था होगी. सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस इस ट्रेन में फ्लाइट के समान आनबोर्ड सेवाएं जैसे मनोरंजन, पारंपरिक व्यंजन, शॉपिंग आदि की सुविधा मिलेगी. इसमें यात्रियों को बोतल बंद पेयजल के अलावा आरओ वाटर भी सुविधा उपलबध होगी.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.