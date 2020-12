Farmers Protest: किसानों के समर्थन में उतरी टैक्सी यूनियन, कृषि मंत्री आज करेंगे किसान नेताओं से वार्ता

Farmers Protest: किसान आंदोलन के समर्थन में अब टैक्सी यूनियन भी आ गया है. ऑल इंडिया टैक्सी यूनियन ने चेतावनी दी है कि अगर दो दिनों के भीतर किसानों की मांगें नहीं पूरी हुई तो वे हड़ताल (स्ट्राइक) करेंगे. किसान केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ राजधानी दिल्ली में प्रवेश करने वाले कई रास्तों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. टैक्सी यूनियन के प्रेसिडेंट बलवंत सिंह भुल्लर ने प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री शाहऔर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से इन नए कानूनों को रद्द करने का अनुरोध करते हुए कहा कि कॉरपोरेट सेक्टर उन्हें बर्बाद कर रहा है.

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज किसानों को बातचीत के लिए दोपहर 3 बजे विज्ञान भवन में आमंत्रित किया है. इससे पहले उन्होंने तीन दिसंबर को बातचीत के लिए आमंत्रित किया था.

दिल्ली में पंजाब किसान संघर्ष समिति के संयुक्त सचिव सुखविंदर एस सभरन ने कहा कि देश में 500 से अधिक किसान संगठन हैं जबकि सरकार ने सिर्फ 32 संगठनों को बातचीत के लिए बुलाया है. संयुक्त सचिव ने कहा कि जब तक सरकार सभी संगठनों को बातचीत के लिए नहीं बुलाती है, वे नहीं जाएंगे.

There are more than 500 groups of farmers in the country, but the Govt has invited only 32 groups for talks. The rest haven’t been called by the govt. We won’t be going for talks till all groups are called: Sukhvinder S Sabhran, Jt Secy, Punjab Kisan Sangarsh Committee in Delhi pic.twitter.com/jYGQlEMKSk

