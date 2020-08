Sushant Singh Rajput Case: CBI करेगी सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

Supreme Court directs CBI to probe Sushant Singh Rajput case: एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है. आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस केस की जांच सीबीआई ही करेगी. बता दें कि सुशांत सिंह की गर्लफ्रेंड और इस केस में आरोप झेल रहीं एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती ने अपने खिलाफ पटना में दायर एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर कराने के लिए याचिका दी थी. जिसे खारिज करते हुए कोर्ट ने इस केस की जांच के अधिकार सीबीआई को दे दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस को भी झटका लगा है.

इसके पहले सुशांत केस में 11 अगस्त को सुनवाई पूरी करने के बाद कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया था. सुनवाई कर रहे जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने सभी पक्षों को अपनी दलीलों पर संक्षिप्त लिखित नोट 13 अगस्त तक जमा करवाने की अनुमति दी थी. सभी पक्षों ने 13 अगस्त को अपना जवाब दाखिल कर दिया था. जिसके बाद आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. माना जा रहा है कि इसके बाद सीबीआई की SIT टीम केस की जांच के लिए मुंबई रवाना होगी.

महाराष्ट्र सरकार और रिया चक्रवर्ती ने कोर्ट से सीबीआई की तरफ से दर्ज की गई एफआईआर को मुंबई पुलिस को सौंपने की मांग की थी. इसका बिहार सरकार और सुशांत के पिता के वकील ने पुरजोर विरोध किया. सुशांत सिंह राजपूत का मामला सुप्रीम कोर्ट लेकर उनकी गर्लफ्रेंड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती आई थीं. रिया ने अपने खिलाफ पटना में दर्ज हुई एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर करने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की थी. बता दें कि सुशांत की मौत 14 जून को हुई थी और वह मुंबई स्थित अपने किराए के फ्लैट में मृत मिले थे. तब रिया ने सीबीआई जांच की मांग भी की थी.

सुशांत के पिता की तरफ से दर्ज एफआईआर में रिया के ऊपर सुशांत को परेशान करने, उसके करोड़ों रुपए रुपयों का गबन करने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया था. सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई से पहले ही बिहार सरकार ने केस सीबीआई को सौंपने की सिफारिश कर दी. इसे केंद्र सरकार ने मान लिया था.

इसके पहले महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले में सीबीआई जांच की जरूरत नहीं बताई थी. हालांकि सुशांत के पिता केके सिंह की पटना में कराई गई एफआईआर के आधार पर सीबीआई ने मामला दर्ज कर लिया है. लेकिन महाराष्‍ट्र सरकार ने इसका ये कहते हुए विरोध किया कि ये जांच मुंबई पुलिस को ही करनी चाहिए. बता दें कि इस मामले में मुंबई पुलिस कई लोगों से पूछताछ भी कर चुकी है.

इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) रिया और उसके भाई से पूछताछ कर चुकी है. सुशांत के खातों से पैसों के गलत लेन देन का इनपर शक है. ईडी ने अभी तक रिया चक्रवर्ती से 2 बार, उनके भाई शोविक से 3 बार, सुशांत की मैनेजर रही श्रुति मोदी से 2 बार और सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी से भी 2 बार पूछताछ की है. अभी तक ईडी ने 13 लोगों के बयान दर्ज किए हैं. सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ईडी सुशांत के केस के प्रमुख संदिग्धों को फिर से समन करेगी.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.