दिल्ली-एनसीआर में हेल्थ इमरजेंसी का एलान, सामान्य से 8 गुना ज्यादा प्रदूषण, 5 नवंबर तक बंद रहेंगे सभी स्कूल

दिल्ली-एनसीआर में दिवाली के बाद से ही हवाएं जहरीली हो गई हैं. प्रदूषण का स्तर बहुत खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है. इससे लोगों का सांस लेना तक मुश्किल हो गया है. दिल्ली के कुछ इलाकों में प्रदूषण सामान्य से 8 गुना तक ज्यादा है. जिन लोगों को सांस की बीमारी है, उन पर खास बुरा असर हुआ है. इसे देखते हुए सुप्रीम न्यायालय द्वारा गठित पैनल ने शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर में हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पांच नवम्बर तक सभी कंस्ट्रक्शन पर बैन लगा दिया है.

Environment Pollution (Prevention&Control) Authority states air quality in Delhi NCR is now at Severe+ level, prohibits construction activities in Delhi NCR till morning of November 5, 2019. Cracker burning completely banned for the entire winter period. pic.twitter.com/hC49ToVhXj

पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम व नियंत्रण) प्राधिकरण (ईपीसीए) ने प्रदूषण के बेहद गंभीर श्रेणी में पहुंचने पर पूरी ठंड के दौरान पटाखे फोड़ने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है. ईपीसीए के अध्यक्ष भूरे लाल ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के मुख्य सचिवों को लिखी चिट्ठी में कहा कि गुरुवार रात दिल्ली-एनसीआर में एयर क्वालिटी बहुत खराब हो गई और वह अब बेहद गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है. उन्होंने चिट्ठी में यह भी कहा है कि हम इसे एक जन स्वास्थ्य आपातकाल की तरह ले रहे हैं क्योंकि वायु प्रदूषण का स्वास्थ्य पर गंभीर असर होगा , विशेषकर बच्चों के स्वास्थ्य पर. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी स्कूलों को 5 नवंबर तक बंद रखने का आदेश दिया है.

दिल्ली में सबसे ज्यादा प्रदूषण आनंद विहार इलाके में है, जहां PM 2.5 का स्तर 494 µg/m3 बना हुआ है. यहां PM 2.5 का सामान्य स्तर 60 µg/m3 है. वहीं इस इलाके में PM 10 का स्तर 711 µg/m3 है. PM 10 का सामान्य स्तर इस इलाके के लिए 100 µg/m3 है. इससे यह पता चलता है कि आनंद विहार में PM 2.5 का स्तर सामान्य के मुकाबले 8 गुना से भी ज्यादा बना हुआ है. जबकि PM 10 का स्तर 7 गुना ज्यादा है.

अगर दिल्ली के पंजाबी बाग की बात करें तो, यहां PM 2.5 का स्तर 439 µg/m3 बना हुआ है. पंजाबी बाग में PM 10 का स्तर 671 µg/m3 है. यह देखकर पता चलता है कि

PM 2.5 का स्तर सामान्य से 7 गुना ज्यादा है. वहीं पंजाबी बाग में PM 10 का स्तर 6 गुना से ज्यादा बना हुआ है.

दिल्ली के आरके पुरम में भी प्रदूषण का स्तर बहुत खतरनाक बना हुआ. आरके पुरम में PM 2.5 का स्तर 393 µg/m3 है. जबकि PM 10 का स्तर 554 µg/m3 बना हुआ है. पंजाबी बाग में PM 2.5 सामान्य स्तर से 6 गुना ज्यादा और PM 10 सामान्य से 5 गुना ज्यादा है.

दिल्ली के मंदिर मार्ग में PM 2.5 का स्तर 455 µg/m3 है. यह सामान्य स्तर से 7 गुना ज्यादा है. मंदिर मार्ग इलाके में PM 10 का स्तर 578 µg/m3 बना हुआ है. इस इलाके में PM 10 सामान्य से 5 गुना से ज्यादा है.

दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की बात करें तो, यहां PM 2.5 का स्तर 429 µg/m3 है. यहां PM 10 का स्तर 632 µg/m3 बना हुआ है. इस इलाके में PM 2.5 का स्तर सामान्य से 7 गुना ज्यादा और PM 10 6 गुना ज्यादा बना हुआ है.

(नोट: ये आंकड़े Delhi Pollution Control Committee (DPCC) की वेबसाइट से लिये गये हैं. ये दोपहर 1 बजे से 2 बजे के हैं. )

