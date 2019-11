Maharashtra Government Formation: फडणवीस को कल शाम 5 बजे तक साबित करना होगा बहुमत, महाराष्ट्र पर SC का फैसला

Maharashtra Government Formation: महाराष्ट्र सरकार गठन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अहम फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कल शाम 5 बजे के पहले तक फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दिया है. यानी देवेंद्र फडणवीस सरकार को कल शाम 5 बजे के पहले तक अपना बहुमत साबित करना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने का भी दिया आदेश. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा है कि पूरी प्रकिया का लाइव प्रसारण हो.

बेंच के सबसे सीनियर जज एनवी रमन्ना ने ने इस दौरान कहा कि संसदीय परंपरा में कोई दखल नहीं होना चाहिए. हमें लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखना होगा. उन्होंने कहा कि ये अदालत संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांतों को बनाए रखने, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और सुशासन के लिए है. बाकी सारे मामले बाद में सुने जा सकते हैं.

Supreme Court orders Floor Test in the Maharashtra assembly to be held on November 27 before 5 pm. The proceedings shall be live telecast. https://t.co/SLrGeF6et1

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को भी इस मामले में सुनवाई हुई थी. कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. सोमवार को कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की ओर से सोमवार को ही बहुमत परीक्षण कराने की मांग की गई थी. लेकिन सीएम फडणवीस की ओर से पेश वकील मुकुल रोहतगी और गवर्नर ऑफिस की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसका विरोध किया और कहा कि बहुमत परीक्षण के लिए समय तय करना राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र का सवाल है.

इसके पहले महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़ा उलटफेर बीते शनिवार को देखने को मिला, जब बीजेपी के देवेंद्र फणनवीस ने सुबह 8 बजे राज्य के मुख्य मंत्री पद की शपथ ले ली. एनसीपी नेता अजित पवार ने डिप्टी सीएम के पद की शपथ ली. अजित पवार के इस रुख को जहां एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने उनका निजी फैसला बताया, वहीं शिवसेना ने इसे महाराष्ट्र की जनता के साथ सबसे बड़ा धोखा बताया. तब खबर थी कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने बीजेपी-एनसीपी की सरकार को बहुमत साबित करने के लिए 30 नवंबर तक का वक्त दिया है.

इससे पहले 2014 में भी बीजेपी ने एनसीपी के समर्थन से सरकार बनाई थी, हालांकि तब एनसीपी सरकार में शामिल नहीं हुई थी. बाद में शिवसेना भी बीजेपी के साथ आ गई थी और अपना समर्थन देते हुए सरकार में शामिल हुई थी. महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे 24 अक्टूबर को घोषित हुए थे. बीजेपी-शिवसेना गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला था, लेकिन शिवसेना के सीएम पद पर अड़े रहने की वजह से सरकार गठन पर तकरार बनी रही. बीजेपी के 105 विधायक है. वहीं, शिवसेना के पास 56, एनसीपी के पास 54 और कांग्रेस के पास 44 विधायक हैं.

