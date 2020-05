Cyclone Amphan News: पश्चिम बंगाल में 185 kmph तक की रफ्तार के साथ तूफान का कहर, कोलकाता में भारी बारिश

Cyclone Amphan Latest West Bengal, Vizag, Odisha Weather Update: सुपर साइक्लोन अम्फान ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में तबाही फैलाना शुरू कर दिया है. तूफान से पश्चिम बंगाल के कोलकाता में जलभराव, पेड़ उखड़ गए हैं और घरों को तेज हवाओं से नुकसान पहुंचा है. कोलकाता के कुछ इलाकों में भारी बारिश और तेज हवाओं की वजह से बिजली काटी गई है.

IMD भुवनेश्वर के डायरेक्टर एचआर बिसवास ने कहा कि अम्फान ने एक बहुत बड़े चक्रवाती तूफान की तरह क्रॉस किया है. जब वह क्रॉस कर रहा था, तो उसकी रफ्तार 155-165 किलोमीटर प्रति घंटा थी जो 185 kmph तक जा रही थी. अब यह पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप के उत्तर पूर्व, कोलकाता के 70 किलोमीटर दक्षिण, दीघा के 95 किलोमीटर पूर्व-उत्तरपूर्व में है.

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) का कहना है कि अम्फान सुंदरबन क्षेत्र के निकट पश्चिम बंगाल तट को क्रॉस कर रहा है. इससे पहले बुधवार शाम को NDRF, IMD और स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने प्रेस कांफ्रेंस की. इसमें IMD के महानिदेशक मृत्युंजय मोहापात्र ने कहा कि हवा की सबसे ज्यादा रफ्तार साउथ और नॉर्थ 24 परगना और ईस्ट मेदिनीपुर जिलों में होगी, जो 155-165 से 185Km/hr तक होगी. ये रफ्तार लैंडफॉल प्रक्रिया के साथ बढ़ना शुरू हो चुकी है. चक्रवात के कारण भारी संख्या में पेड़ उखड़ेंगे. कच्चे, मिट्टी, घास फूस और टीन के घरों को भारी नुकसान पहुंचेगा.

आगे कहा कि ओडिशा में भद्रक और बालासोर में अगले 2-3 घंटों तक नुकसान होगा. इसके बाद ओडिशा पर कोई नुकसानदायक प्रभाव नहीं पड़ेगा. बता दें कि ओडिशा में बालासोर जिले के चांदीपुर में भारी बारिश और तेज हवाएं जारी हैं. लैंडफॉल की प्रक्रिया दोपहर ढाई बजे से शुरू हो चुकी है और अगले लगभग 4 घंटों तक जारी रहेगी.

NDRF के DG एस. एन. प्रधान ने बताया कि तटों से लोगों को निकालने का काम जारी है. पश्चिम बंगाल से अभी पांच लाख और ओडिशा में 1,58,640 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है. लैंडफॉल का सिलसिला शुरू हो चुका है. चक्रवात के बाद असल में NDRF का काम शुरू होगा. प्रधान ने बताया कि सभी टीमों के पास सेटेलाइट संचार सिस्टम है. हमारे पास अत्याधुनिक पेड़ कटाई और खंभों की कटाई के यंत्र हैं. दोनों राज्यों में 41 टीमों का प्लेसमेंट है. बंगाल में सिर्फ दो टीमें रिजर्व में रखी गई हैं, जिसमें से एक टीम अभी कोलकाता में तैनात की जा रही है. ओडिशा और बंगाल में हमारी बटालियनें हैं. ओडिशा वाले कंमाडेंट बालासोर में कैंप कर रहे हैं और बंगाल के कंमांडेंट काकद्वीप में कैंप कर रहे हैं. ओडिशा में 20 टीमें ग्राउंड पर तैनात कर दी गई हैं.

IMD के मुताबिक, अम्फान सुबह 10.30 बजे ओडिशा के परादीप से लगभग 120 किमी पूर्व में था. यह सुंदरबन के निकट पश्चिम बंगाल के दीघा और बांग्लादेश के हतिया द्वीप समूह के बीच बंगाल-बांग्लादेश तटीय क्षेत्र को आज दोपहर से शाम के बीच 155-165kmph की विंड स्पीड से पार करने वाला है. हवा के झौंकों की रफ्तार 185kmph होगी. IMD का यह भी कहना है कि भूस्खलन आज दोपहर से शुरू होगा. ओडिशा के चांदीपुर में भारी बारिश और तेज हवा जारी है. केन्द्रापाड़ा में भी बेहद तेज हवा है. ओडिशा के परादीप में दोपहर 10 बजे के आसपास हवा की गति 102kmph थी. ओडिशा के स्पेशल रिलीफ कमिश्नर पीके जेना का कहना है कि अगले 6-8 घंटे बेहद महत्वपूर्ण हैं.

एनडीआरएफ के चीफ एसएन प्रधान का कहना है कि तटीय ओडिशा के समीप हवा की गति तेज हुई है. यह परादीप में लगभग 100kmph की रफ्तार से चल रही है. पश्चिम बंगाल में हवा उतनी तेज नहीं है. ओडिशा में लगभग 1.5 लाख लोगों को बालासोर और भद्रक से निकाला गया है. पश्चिम बंगाल में 3.3 लाख से ज्यादा लोगों को चपेट में आ सकने वाले इलाकों से निकाला गया है.

भारतीय नौसेना ने कहा है कि ईस्टर्न नावल कमांड आवश्यक मानवीय सहायता देने के लिए पूरी तरह तैयार है. प्रभावित इलाकों में जाकर राहत पहुंचाने, लोगों को निकाले और चिकित्सकीय राहत सहित लॉजिस्टिक सपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए वाइजैग में नावल शिप्स स्टैंडबाई पर हैं. जेमिनी बोट्स और मेडिकल टीम्स के साथ 20 रेस्क्यू टीम ओडिशा व पश्चिम बंगाल में राहत व रेस्क्यू के लिए तैयार रखी गई हैं. नावल एयर स्टेशनों INS Dega, विशाखापटनम और INS राजाली, अराक्कोनम पर नावल एयरक्राफ्ट भी तैयार खड़े हैं.

इंडियन कोस्ट गार्ड शिप्स और एयरक्राफ्ट भी सर्च, रेस्क्यू और राहत प्रयासों के लिए स्टैंडबाई मोड पर हैं. नौसेना ने यह भी कहा है कि ईस्टर्न नावल कमांड बंगाल की खाड़ी में हो रहे डेवलपमेंट्स पर नजदीकी से नजर रखे हुए है. दोनों राज्यों के प्रभारी नौसेना अधिकारी संबंधित राज्य प्रशासनों से लगातार संपर्क में हैं.

अम्फान को देखते हुए कोलकाता एयरपोर्ट पर सभी परिचालन गुरुवार सुबह 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दिए गए हैं. एयरपोर्ट डायरेक्टर ने कहा है कि स्थगित होने वाली उड़ानों में कोविड19 को देखते हुए चलाई जा रही स्पेशल फ्लाइट भी शामिल हैं. आईएमडी कोलकाता के डिप्टी डायरेक्टर के मुताबिक, साइक्लोन अम्फान दीघा से 177 किमी दक्षिण दक्षिणपूर्व में है. भूस्खलन के बाद इसके कोलकाता के पास उत्तर उत्तरपूर्व में बढ़ने की संभावना है. तटीय क्षेत्र को पार करते वक्त हवा की गति लगभग 155-165kmph होगी. 21 मई की सुबह तक अम्फान गंभीर साइक्लोन बना रह सकता है.

#WATCH Very strong winds at Odisha's Kendrapara, as cyclone 'AMPHAN' is expected to make landfall near Sunderbans in West Bengal today evening. pic.twitter.com/AHD2Wuo0ky

