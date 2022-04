Summer Travel: गर्मी की छुट्टियों में 70 फीसदी भारतीयों का है घूमने-फिरने का प्लान, गोवा व कश्मीर समेत ये हैं पसंदीदा डेस्टिनेशन, सर्वे में खुलासा

एक सर्वे के मुताबिक, ज्यादातर लोग भारत में घूमने के लिए गोवा जाना चाहते हैं. वहीं, कई लोगों ने यह भी कहा कि वे इस गर्मी में कश्मीर, लद्दाख और केरल जाना चाहते हैं.

गर्मी की छुट्टियां आने वाली हैं, ऐसे में कई लोग इस दौरान घूमने का प्लान बनाते हैं.

Summer Travel: गर्मी की छुट्टियां आने वाली हैं, ऐसे में कई लोग इस दौरान घूमने-फिरने का प्लान बनाते हैं. गर्मियों के समय में ज्यादातर लोग ऐसी जगह जाना पसंद करते हैं, जहां का मौसम ठंडा हो या गर्मी कम हो. एक सर्वे के मुताबिक, इस बार गर्मी के मौसम में भारत के 70 फीसदी लोग ऐसे हैं जो घूमने का प्लान बना रहे हैं. भारत की सबसे तेजी से बढ़ती EMI फाइनेंसिंग और बाय नाउ, पे लेटर (BNPL) नेटवर्क, ZestMoney ने यह सर्वे किया है. गर्मी की छुट्टियों में भारतीयों के ट्रैवल प्लान और घूमने के लिए उनकी पसंदीदा जगहों को समझने के लिए यह कस्टमर सर्वे किया गया है. इस सर्वे में पूरे भारत से 2,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया है, जिनमें से ज्यादातर लोग मिनेलियल और जेनरेशन जेड थे. HDFC बैंक के शेयर 5 दिनों में 10% गिरे, फिलहाल इन्हें खरीदें, बेचें या होल्ड करें? जानिए एक्सपर्ट्स की राय ये रहे सर्वे के नतीजे इस सर्वे के अनुसार, 70% लोगों ने कहा कि वे गर्मियों के दौरान ट्रैवलिंग का प्लान बना रहे हैं. ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि महामारी के चलते पिछले दो सालों से लोगों को घूमने-फिरने का मौका नहीं मिला है. सर्वे में शामिल 60% लोगों ने कहा कि वे डोमेस्टिक ट्रैवल करेंगे, जबकि लगभग 40% ने कहा कि कोरोना के चलते प्रतिबंध हटा लिए गए हैं, इसलिए वे अगले तीन महीनों में विदेश घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं.

वहीं, अधिकांश उत्तरदाताओं ने कहा कि वे अपने बजट को ध्यान में रखते हुए ट्रैवल करेंगे. बड़ी संख्या में लोगों ने यह भी कहा कि उन्हें ट्रैवल के दौरान अधिक खर्च करने में कोई परेशानी नहीं है.

सर्वे के मुताबिक, ज्यादातर लोग रोजमर्रा की जिंदगी से निकलने, नई चीजें सीखने, पिछले दो वर्षों में घूम नहीं पाने और नए अनुभव हासिल करने के लिए घूमने जाना चाहते हैं. आपकी EMI में होने वाला है इजाफा, बैंकों ने बढ़ाने शुरू किए रेट, SBI और Axis बैंक ने लोन किया महंगा ये हैं लोगों की पसंदीदा जगहें सर्वे के मुताबिक, ज्यादातर लोग भारत में घूमने के लिए गोवा जाना चाहते हैं. वहीं, कई लोगों ने यह भी कहा कि वे इस गर्मी में कश्मीर, लद्दाख और केरल जाना चाहते हैं. इसके अलावा, घूमने के लिए शिमला, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जयपुर, आगरा, ऊटी और देहरादून भी लोगों की पसंदीदा जगहें हैं. घूमने के लिए विदेश जाने की चाहत रखने वाले ज्यादातर लोगों ने कहा कि उनके लिए टॉप तीन इंटरनेशनल डेस्टिनेशन मालदीव, दुबई और थाईलैंड है. इसके अलावा, कई लोगों ने कहा कि वे यूरोप, यूएसए, स्विटजरलैंड, यूके, तुर्की, इंडोनेशिया, वियतनाम, मॉरीशस, हांगकांग और सिंगापुर जाना चाहते हैं. सर्वेक्षण में शामिल 65% लोगों ने कहा कि चल रहे जियो-पॉलिटिकल टेंशन (खासकर रूस और यूक्रेन के बीच) का उनके ट्रैवलिंग प्लान पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा. ZestMoney सभी प्रमुख ट्रैवल पोर्टल्स जैसे MakeMyTrip, EaseMyTrip, Yatra, Goibibo, HappyEasyGo और TripMoney पर उपलब्ध है. कुल मिलाकर, ZestMoney के प्लेटफॉर्म पर लगभग 400 ट्रैवल मर्चेंट हैं. कंपनी ग्राहकों को बेस्ड डील देने के लिए मर्चेंट के साथ काम कर रही है. कंपनी मई में Zest ट्रैवल फेस्टिवल भी शुरू करने जा रही है, जिसमें मर्चेंट पार्टनर्स के कुछ सबसे हॉट डील्स शामिल हैं. इस प्लेटफ़ॉर्म पर टिकट, होटल और पर्यटन जैसी ट्रैवल बुकिंग के अलावा, कार और बाइक किराए पर लेने, कैब सब्सक्रिप्शन और अन्य हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज की डिमांड बढ़ रही है.

