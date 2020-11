पश्चिम बंगाल में 11 नवंबर से फिर चलेंगी सबअर्बन ट्रेनें, पर्याप्त सुरक्षा उपाय रहेंगे लागू

पश्चिम बंगाल में लोग एक बार फिर सबअर्बन ट्रेनों में सफर कर सकेंगे. राज्य में 11 नवंबर से सबअर्बन ट्रेन सेवा बहाल हो रही है. इस दौरान पर्याप्त सुरक्षा उपायों का ध्यान रखा जाएगा. यह बात रेल मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने कही है. इससे यात्रियों की सुविधा बेहतर होगी और लोगों के लिए सुगम यात्रा की सुविधा प्रदान की जाएगी. पश्चिम बंगाल में सबअर्बन ट्रेन सेवा मार्च से बंद है.

With adequate safety measures in place, this will enhance passenger convenience and facilitate smooth travel for the people.

अधिकारियों का कहना है कि सेवा को फिर से बहाल करने के​ लिए साउथ ईस्टर्न रेलवे को मंजूरी दे दी गई है. रेलवे के मुताबिक, ईस्टर्न, साउथ ईस्टर्न रेलवे और पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारियों ने गुरुवार को बैठक की थी ताकि कोलकाता सबर्अन सर्विस को फिर शुरू करने के लिए SOP तैयार किए जा सकें. जैसे ही राज्य सरकार भीड़ को नियंत्रित करने की योजना तैयार करती है, रेलवे सेवा शुरू करने के लिए तैयार है.

रेलवे अधिकारी सख्त नियमों के साथ 50 फीसदी क्षमता के साथ लोकल ट्रेन सेवा बहाल करने को तैयार हैं. रेलवे अधिकारियों का शुरुआती लक्ष्य कोविड-19 से पहले के मुकाबले 10 से 20 फीसदी ट्रेनों का परिचालन करना और धीरे-धीरे इसे 25 फीसदी तक बढ़ाना है. बुधवार को हुई बैठक में फैसला​ लिया गया था कि सुबह और शाम में ऑफिस के घंटों के लिए 210 लोकल ट्रेनें चलाई जाएंगी. दिन के अन्य समय के लिए ट्रेनों की संख्या को कम कर दिया जाएगा.

