यूपी में अब हर शनिवार-रविवार रहेगा कंप्लीट लॉकडाउन, नई अनलॉक गाइडलाइंस जारी

यूपी (Uttar Pradesh) की योगी आदित्यनाथ सरकार ने फैसला किया है कि वह अब सप्ताह के आखिरी दिनों यानी वीकेंड्स पर लॉकडाउन लागू करेगी ताकि कोविड19 को फैलने से रोका जा सके. यह बात एडिशनल चीफ सेक्रेटरी (होम एंड इनफॉरमेशन) अवनीश अवस्थी ने कही है. इस नए फैसले के चलते अब प्रदेश में केवल सोमवार से शुक्रवार ही अनलॉक रहेगा. उत्तर प्रदेश में कोविड19 केस 35000 के पार चले गए हैं. एक्टिव केस 11490 हैं. अब तक 22689 लोग ठीक/डिस्चार्ज हो चुके हैं और 913 लोगों की मौत हो चुकी है.

अवस्थी ने कहा कि वीक एंड्स पर लॉकडाउन का नियम आगामी शनिवार से ही लागू हो जाएगा और कम से कम जुलाई माह में तो लागू रहेगा ही रहेगा. उन्होंने कहा कि लॉकडाउन शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में लागू होगा.

लॉकडाउन के कारण शनिवार और रविवार को प्रदेश में बाजार और कार्यालय बंद रहेंगे. हालांकि बैंक खुले रहेंगे. साथ ही आवश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानों व कारोबारी प्र​तिष्ठानों को छोड़कर अन्य सभी वीक एंड्स पर बंद रहेंगे. इस लॉकडाउन से आर्थिक ग​तिविधियां प्रभावित नहीं होंगी.

Chief Minister Yogi Adityanath has also ordered to conduct 50,000 #COVID19 tests per day in the state. https://t.co/0wvtvxaXJn

रूस में तैयार हो गई दुनिया की पहली COVID-19 वैक्सीन! सेचेनोव यूनिवर्सिटी का दावा- ट्रायल्स सफलतापूर्वक पूरे

यूपी की नई अनलॉक गाइडलांइस में कहा गया है कि वीक एंड्स पर लॉकडाउन में मार्केट्स में सैनिटाइजेशन किया जाएगा. इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में रोज 50000 कोविड9 टेस्ट करने का भी आदेश दिया है. इससे पहले यूपी सरकार ने 10 जुलाई रात 10 बजे से 13 जुलाई सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन घोषित किया हुआ है. हालांकि आवश्यक सेवाएं व धार्मिक स्थल इसके दायरे से बाहर हैं.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.