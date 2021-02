SpiceJet शुरू कर रही 24 नई डायरेक्ट फ्लाइट्स, यात्रा का है प्लान तो चेक करें रूट

SpiceJet to Start New Flights: देश कर प्रमुख एयरलाइन कंपनी स्पाइस जेट ने यात्रियों को अच्छी खबर दी है. स्पाइस जेट ने कहा है कि वह अपना घरेलू नेटवर्क और मजबूत करेगी और इसी क्रम में कंपनी इसी माह यानी फरवरी में ही 24 नई सीधी उड़ानें शुरू करने जा रही है. स्पाइस जेट अजमेर, जैसलमेर, अहमदाबाद और बेंगलुरु समेत कुछ अन्य शहरों से ये 24 नई घरेलू उड़ान शुरू करेगी. विमानन कंपनी ने बताया कि यह अजमेर-मुंबई मार्ग और अहमदाबाद-अमृतसर मार्ग पर विमान सेवा शुरू करने वाली एकमात्र विमानन कंपनी है. इन रूट्स पर आज से बुकिंग शुरू हो चुकी है.

स्पाइस जेट ने जानकारी दी कि नई उड़ानों में जैसलमेर को दिल्ली और अहमदाबाद से जोड़ने वाली चार नई मौसमी उड़ानें भी शामिल हैं. विमानन कंपनी अहमदाबाद-बंगलूरू, कोलकाता-गुवाहाटी और गुवाहाटी-दिल्ली मार्गों पर भी दैनिक उड़ानें शुरू करेगी.

अहमदाबाद-बागडोगरा-अहमदाबाद और चेन्नई-कोलकाता-चेन्नई के बीच सप्ताह में तीन दिन और पटना से बंगलूरू के लिए सप्ताह में 5 दिन और पटना से सूरत के लिए सप्ताह में 2 दिन फ्लाइट की सुविधा होगी. कंपनी ने बताया कि इसके अलावा सूरत से चेन्नई के लिए भी सप्ताह में 4 दिन फ्लाइट की सुविधा होगी.

स्पाइसजेट ने कहा कि सीजनल उड़ानें 12 फरवरी से 13 मार्च 2021 तक चलेंगी. वहीं, अन्य सभी उड़ानें 19 और 20 फरवरी से प्रभावी होंगी. एयरलाइन अपने बोइंग 737 और बॉम्बार्डियर Q400 विमानों के मिश्रण को इन मार्गों पर तैनात करेगी. एयरलाइन ने मुंबई-अजमेर पर 4143 रुपये और अजमेर-मुंबई रूट पर 4035 रुपये से शुरू होने वाले एक प्रमोशनल किराए की भी घोषणा की है.

कंपनी का अजमेर को दिल्ली, अहमदाबाद और हैदराबाद के साथ सफलतापूर्वक जोड़ने के बाद, मुंबई से अजमेर के साथ दैनिक उड़ान शुरू करने का भी प्लान है. स्पाइसजेट अहमदाबाद को अमृतसर से भी जोड़ेगी.

बता दें कि देशभर में लॉकडाउन के बाद से तमाम उड़ानें बंद हैं. जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. वहीं अनलॉक के बाद जहां दूसरे सेक्टर्स तेजी से रिकवरी कर रहे हैं, वहीं विमानन कंपनियों की परेशानियां बनी हुई हैं. दिसंबर में हवाई यात्रियों की संख्या में कोरोना से पहले के स्तर के 57 फीसदी ही पहुंची है. कंपनियां उनसे उतना भी किराया वसूल नहीं कर पा रही हैं, जितना सरकार ने इनके लिए निर्धारित किया है.

