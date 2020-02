दिल्ली चुनाव में वोट डालने के लिए SpiceJet देगी मुफ्त टिकट, करना होगा ये काम

स्पाइसजेट(SpiceJet) ने दिल्ली चुनाव को लेकर मुसाफिरों के लिए एक खास पहल शुरू की है. इसके तहत जो लोग दिल्ली में वोटर हैं और नौकरी या किसी दूसरी वजह से घर से दूर हैं, उनको एयरलाइन मुफ्त टिकट देगी. स्पाइसजेट ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी है. स्पाइसजेट ने ट्वीट में कहा है कि इस महान लोकतंत्र में भाग लेने से कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती. अगर आप दिल्ली में रजिस्टर्ड वोटर हैं, तो स्पाइसजेट के साथ अपने घर के लिए उड़ान भरिए और अपना वोट डालिये. स्पाइसजेट ने कहा है कि मुसाफिरों की टिकट का खर्च एयरलाइन उठाएगी.

No obstacle is big enough to stop us from being a part of our great democracy.

Introducing #SpiceDemocracy. If you are a registered voter in Delhi, fly back home with SpiceJet and cast your vote. Your tickets will be on us.

Visit https://t.co/Mkt4rST4s3 pic.twitter.com/NNcCO8crKg

— SpiceJet (@flyspicejet) January 30, 2020