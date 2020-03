कोरोना वायरस: बैंकों ने कुछ सर्विस पर लगाया अस्थायी ब्रेक, HDFC बैंक व ICICI बैंक में बदल गई टाइमिंग

देशभर में कोरोना वायरस के बढ़ते संकट के बीच एसबीआई, HDFC बैंक, ICICI बैंक आदि ने अपने कामकाज में कुछ बदलावों की सूचना दी. बैंकों ने अपने ग्राहकों से कहा है कि वे ज्यादा से ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शंस का इस्तेमाल करें. इसके अलावा बैंकों ने कामकाज के घंटों में भी कमी है. HDFC बैंक कहा है कि बैंक 31 मार्च तक सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक खुला रहेगा. बैंक ने पासबुक अपडेट व फॉरेन करेंसी परचेज की सुविधाओं को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया है.

एचडीएफसी बैंक ने शाखाओं में भीड़भाड़ कम करने के लिए चेक ड्रॉप बॉक्स में ही चेक डालने को कहा है. बैंक ने कहा है कि पासबुक अपडेशन और फॉरेक्स कार्ड रीलोड की सुविधा ग्राहक डिजिटल माध्यम से उठा सकते हैं. साथ ही घर से एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस व यूपीआई जैसी डिजिटल ट्रांजैक्शंस सेवाओं का फायदा उठा सकते हैं. यूटिलिटी बिलों के भुगतान के लिए यूपीआई व पेजैप की मदद ली जा सकती है.

आईसीआईसीआई बैंक ने अपने ग्राहकों को एसएमएस के जरिए कहा है कि हमारी सभी शाखाओं में साफ-सफाई का विशेष ध्यान दिया जाएगा और कर्मचारियों की संख्या कम रहेगी. बैंक ने कहा, ‘हमारे कॉन्टैक्ट सेंटर में भी कर्मचारियों की संख्या कम रहेगी. हम आपसे सुरक्षित रहने का आग्रह करते हैं और तमाम जरूरी बैंकिंग सेवाओं के लिए घर से ही आईमोबाइल/इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करें.’ बैंक ने अपने कामकाजी घंटे 10 बजे से 2 बजे तक कर दिए हैं.

एसबीआई ने अपने कामकाजी घंटों में कोई बदलाव नहीं किया है लेकिन अकाउंट ओपनिंग, पासबु​क ​प्रिंटिंग, कैश निकासी, नोट एक्सचेंज सर्विस को बंद कर दिया है. सर्विसेज के लिए रिक्वेस्ट को कस्टमर्स संबंधित ब्रांच के बाहर बॉक्स में डाल सकते हैं.

केनरा बैंक ने भी अभी बैंक टाइमिंग नहीं बदली हैं लेकिन गैर—जरूरी ट्रांजेक्शन जैसे पासबुक प्रिंटिंग, नोट एक्सचेंज आदि को बंद कर दिया है. अन्य सर्विस जारी रहेंगी. बैंक ने यह भी कहा है कि इसका केवल 15 फीसदी स्टाफ की एक वक्त में बैंक में मौजूद रहेगा.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.