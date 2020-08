Ayodhya Ram Janambhoomi Teerth Kshetra Trust: अब तक आ चुका है 30 करोड़ रु का दान, भूमि पूजन पर हर अतिथि को चांदी का सिक्का

Ayodhya Ram Janambhoomi Teerth Kshetra Trust: राम जन्मभूमि मंदिर के लिए श्रीराम जन्मभूमि ​तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पास भारत में रहने वालों से अब तक 30 करोड़ रुपये का दान आ चुका है. न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, यह जानकारी ट्रस्ट के ट्रेजरर स्वामी गोविंद देव गिरि ने दी है. गिरि का कहना है, ‘मेरे अनुमान के मुताबिक ट्रस्ट को 4 अगस्त तक 30 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं. बुधवार तक अतिरिक्त 11 करोड़ रुपये का फंड आ जाएगा, जिसे मोरारी बापू ने भारत में रहने वालों से जुटाया है.’

गिरि ने आगे कहा कि इस 11 करोड़ के अलावा विदेश में रहने वाले लोगों से भी 7 करोड़ रुपये जुटाए गए हैं. हम विदेश से दान को तब तक स्वीकार नहीं कर सकते, जब तक ट्रस्ट को FCRA सर्टिफिकेशन नहीं मिल जाता. इसलिए अभी 7 करोड़ रुपये का दान होल्ड पर रखा गया है.

IANS की एक रिपोर्ट के मुताबिक, राम मंदिर भूमि पूजन के कार्यक्रम में शिरकत करने वाले अतिथियों को चांदी का सिक्का और रघुपति लड्डू प्रसाद के तौर पर दिया जाएगा. सिक्के के एक तरफ राम दरबार की तस्वीर होगी, जिसमें राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान होंगे. वहीं दूसरी तरफ राम मंदिर ट्रस्ट का आधिकारिक चिह्न बना होगा. इसके अलावा अतिथियों को राम दरबार की फोटो भी दी जाएगी.

पटना के महावीर मंदिर ट्रस्ट ने कहा है कि वह राम मंदिर भूमि पूजन पर 5 अगस्त को 1 लाख से अधिक रघुपति लड्डू बांटने वाला है. इसमें से 51000 लड्डू राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को दिए जाएंगे. बाकी के लड्डू सीतामढ़ी में पुनौरा धाम व उन अन्य तीर्थ स्थलों को भेजे जाएंगे, जहां माना जाता है कि भगवान राम के पद्चिन्ह हैं. बिहार के हिस्सों में भी भक्तों में लड्डू बांटे जाएंगे.

