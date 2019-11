शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने गुरुवार शाम​ को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली. मुंबई के शिवाजी पार्क में हुए शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उन्हें राज्य के 18वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलवाई. समारोह में रिलायंस इंडस्ट्रीज चेयरमैन मुकेश अंबानी, उनकी पत्नी नीता अंबानी, बेटे अनंत अंबानी, बीजेपी नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस, एनसीपी नेता शरद पवार, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे समेत तमाम दिग्गजों ने शिरकत की.

उद्धव ठाकरे (59) के शपथ लेने के बाद राज्य को 20 साल बाद शिवसेना से मुख्यमंत्री मिला है. शिवसेना से अंतिम बार 1999 में नारायण राणे मुख्यमंत्री बने थे. इससे पहले मनोहर जोशी मुख्यमंत्री थे, जो 1995 में पार्टी की तरफ से बने पहले मुख्यमंत्री थे.

महाराष्ट्र में एक महीने तक चले सियासी सस्पेंस के बाद आखिरकार शिवसेना, कांग्रेस और NCP मिलकर महाराष्ट्र विकास अघाडी (MVA) के नाम से सरकार बनाने जा रहे हैं. इससे पहले बीजेपी के देवेन्द्र फडणवीस ने 23 नवंबर को सुबह 8 बजे बड़े उलटफेर के तहत महाराष्ट्र के सीएम के तौर पर और NCP के अजीत पवार ने डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ली थी और मिलकर सरकार बनाने का दावा किया था. हालांकि 26 नवंबर को अजीत पवार के इस्तीफे के बाद फडणवीस ने बहुमत न होने का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था. इसके बाद शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी द्वारा मिलकर सरकार बनाने का रास्ता साफ हो गया.

उद्धव ठाकरे के साथ छह और मंत्रियों ने भी शपथ ली. इनमें एनसीपी के छगन भुजबल और जयंत राजाराम पाटिल, शिवसेना के एकनाथ शिंदे व सुभाष देसाई और कांग्रेस के नितिन राउत और बाला साहेब थोराट शामिल हैं. ऐसी अटकलें थीं कि एनसीपी नेता अजीत पवार भी राज्य मंत्रिमंडल में शामिल होंगे और आज शपथ लेंगे. लेकिन अजित पवार ने पहले ही साफ कर दिया कि वह आज महाराष्ट्र के मंत्री के तौर पर शपथ नहीं लेंगे.

उद्धव ठाकरे की ताजपोशी से पहले MVA का एलान- किसानों का कर्ज करेंगे माफ, भरे जाएंगे खाली पद

उद्धव ठाकरे के शपथ ग्रहण समारोह के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं. इन सुरक्षा इंतजामों के तहत शिवाजी पार्क की सुरक्षा में कम से कम 2,000 पुलिसर्किमयों की तैनाती की गई है. किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया दल, दंगा रोधी पुलिस, राज्य रिजर्व पुलिस बल, स्थानीय सशस्त्र पुलिस और बम निष्क्रिय दस्ते समेत विभिन्न सुरक्षा बल के कर्मियों की तैनाती की गई है.

