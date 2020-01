नीरव मोदी की जब्त की गई चीजें होंगी नीलाम; लग्जरी घड़ी, हैंडबैग से लेकर कारें तक शामिल, पेंटिंग्स की कीमत 18 करोड़ रु तक

पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में फरार हीरा कारोबारी नीरव मोदी (Nirav Modi) की जब्त की गई महंगी घड़ियों, हैंडबैग, कारों और कलाकृतियों की नीलामी की जाएगी. इस नीलामी का आयोजन सैफरनआर्ट करेगी. प्रवर्तन निदेशालय ने नीलामी की जिम्मेदारी सैफरनआर्ट नीलामी घर को दी है. पहली नीलामी मुंबई में 27 फरवरी को होगी, जबकि दूसरी नीलामी 3-4 मार्च को ऑनलाइन की जाएगी.

नीलामी के लिए रखे जाने वाले सामान में अमृता शेरगिल की 1935 की एक पेंटिंग, एमएफ हुसैन की ‘महाभारत’ श्रृंखला में से एक ऑयल पेंटिंग, वीएस गायतोंडे की 1972 की एक पेंटिंग और मनजीत बावा की ‘कृष्ण’ पेंटिंग शामिल है. इसमें से शेरगिल और हुसैन की पेंटिंग की अनुमानित कीमत 12 से 18 करोड़ रुपये, गायतोंडे की पेंटिंग की कीमत सात से नौ करोड़ रुपये और बावा की पेंटिंग की कीमत तीन से पांच करोड़ रुपये है.

इसके अलावा नीलामी में रखी जाने वाली घड़ियों में एयगर-ला-कोट् मेन्स की ‘रिवर्सो गिरोटोर्बिलन 2’ लिमिटेड एडिशन, गेर्राड पेरेगॉक्स मेन्स की ‘ओपेरा वन’ शामिल है. साथ ही 80 से ज्यादा ब्रांडेड हैंडबैग को भी नीलामी में रखा जाएगा. इसमें अधिकतर हैंडबैग लग्जरी खुदरा ब्रांड ‘हरम’ के ‘बिरकिन’ और ‘केली’ संग्रह के हैं.

इस बारे में सैफरनआर्ट के सह-संस्थापक और सीईओ दिनेश वजीरानी ने कहा कि नीलामी में एयगर-ला-कोट् की घड़ियां शामिल हैं, जो दुनिया की सबसे ज्यादा लग्जरी घड़ियों में से एक हैं. वहीं ‘हरम’ के ‘बिरकिन’ और ‘केली’ संग्रह के हैंडबैंग भी अंतरराष्ट्रीय लग्जरी सामान हैं. संग्रहकर्ता और सिलेब्रिटी के बीच इनकी अच्छी मांग है.

उन्होंने कहा कि सैफरनआर्ट का 20वां साल ईडी को अपनी सेवाएं मुहैया कराने से शुरू हो रहा है. हम ईडी के साथ मिलकर नीलामी के लिए सामान के मूल्य तय करने की प्रक्रिया में है. नीलामी में शेरगिल, हुसैन और गायतोंडे जैसे कलाकारों की कृतियां भी शामिल हैं. हम इससे बहुत खुश हैं.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.