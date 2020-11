Rafale in India: भारत पहुंची राफेल की दूसरी खेप, बेड़े में हुए कुल आठ फाइटर जेट

राफेल फाइटर जेट की दूसरी खेप बुधवार शाम को गुजरात में जामनगर एयरबेस पहुंची. फाइटर जेट फ्रांस से नॉन-स्टॉप उड़ान के बाद आए हैं, जिससे बेड़े में कुल एयरक्राफ्ट की संख्या आठ हो गई है. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. इससे पहले पांच राफेल जेट की पहली खेप 29 जुलाई को भारत पहुंची थी. यह भारत के फ्रांस के साथ समझौते के करीब चार साल बाद था जिसमें 59,000 करोड़ रुपये की कीमत पर 36 एयरक्राफ्ट को खरीदना शामिल है.

भारतीय वायुसेना ने ट्वीट कर बताया कि IAF राफेल की दूसरी खेप 4 नवंबर 2020 को रात 8 बजकर 14 मिनट पर फ्रांस से नॉन-स्टॉप उड़ान के बाद भारत आया है. राफेल जेट की पहली खेप भारतीय वायुसेना में 10 सितंबर को शामिल हुई थी.

चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल आर के एस भदौरिया ने 5 अक्टूबर को बताया था कि सभी 36 राफेल जेट को 2023 तक शामिल कर लिया जाएगा. राफेल जेट को हवा में अपने बेहतरीन प्रदर्शन और सटीक स्ट्राइक के लिए जाना जाता है. यह 23 साल के बाद भारत द्वारा लड़ाकू विमान का पहला बड़ा अधिग्रहण है जब रूस से सुखोई जेट को लाया गया था.

नया आया बेड़ा पूर्वी लद्दाख में है, जहां भारतीय और चीनी सेना के बीच पांच महीने से ज्यादा समय से टकराव जारी है.

