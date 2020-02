काशी महाकाल एक्सप्रेस में 1 सीट भगवान शिव के लिए रिजर्व, B-5 में मिला साइड अपर बर्थ

Kashi Mahakal Express: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को वाराणसी से काशी महाकाल एक्सप्रेस को रवाना किया. इसमें एक सीट भगवान शिव के लिए भी आरक्षित है. यह एक्सप्रेस 2 राज्यों के तीन ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करेगा. ट्रेन में भगवान शिव के लिए सीट आरक्षित करने ने नए विचार के बाद रेलवे प्रशासन इस पर विचार कर रहा है कि ट्रेन में स्थायी तौर पर ‘भोले बाबा’ के लिए एक सीट आरक्षित की जाए. यह ट्रेन इंदौर के निकट ओंकारेश्वर, उज्जैन में महाकालेश्वर और वाराणसी में काशी विश्वनाथ को जोड़ेगी.

उत्तरी रेलवे के लिए प्रवक्ता दीपक कुमार ने न्यूज एजेंसी को बताया कि कोच संख्या बी5 की सीट संख्या 64 भगवान के लिए खाली की गई है. रेलवे ने आईआरसीटीसी संचालित तीसरी सेवा शुरू की है. यह ट्रेन उत्तर प्रदेश के वाराणसी से मध्य प्रदेश के इंदौर तक जाएगी. कुमार ने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है जब एक सीट भगवान शिव के लिए आरक्षित और खाली रखी गई है.

Railway officials say that efforts will be made to keep the seat number 64 of coach B5 in Kashi Mahakal Express (Varanasi-Indore), reserved for Lord Shiva. The seat has been turned into a mini-temple of Lord Shiva. https://t.co/YuF8vmrWWn

उन्होंने कहा कि सीट पर एक मंदिर भी बनाया गया है ताकि लोग इस बात से अवगत हों कि यह सीट मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकाल के लिए है. कुमार का कहना है कि ऐसा स्थायी तौर पर करने के लिए विचार किया जा रहा है. वाराणसी से इंदौर के बीच सप्ताह में तीन बार चलने वाली इस ट्रेन में भक्ति भाव वाली हल्की ध्वनि से संगीत बजेगा और प्रत्येक कोच में दो निजी गार्ड होंगे और यात्रियों को शाकाहारी खाना परोसा जाएगा.

