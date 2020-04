COVID-19 से जंग में आगे आया Google, गलत जानकारियों से निपटने के लिए देगा 50 करोड़

Google, COVID-19: कोरोना वायरस की लड़ाई लड़ने के लिए अब सर्च इंजन गूगल भी सामने आया है. गूगल का भारत समेत दुनियाभर में कोरोना वायरस से जुड़ी भ्रामक जानकारियों से निपटने पर 65 लाख डॉलर (करीब 50 करोड़ रुपये) खर्च करने का प्लान है. कंपनी इस राशि से कोरोना वायरस महामारी से जुड़े तथ्यों की सच्चाई जांचने वालों (फैक्ट चेकर्स) और गैर-लाभकारी संगठनों की मदद करेगी. गूगल ने शुक्रवार को अपने एक ब्लॉग के जरिए यह जानकारी दी है. इसके अलावा गूगल ने डूडल बनाकर भी इससे बचने के तरीके सुझाए हैं.

गूगल ने ब्लॉग में कहा कि स्वास्थ्य अधिकारियों ने विशेष जोर देकर कहा है कि सूचनाओं की अधिकता से लोगों के लिए इस महामारी के बारे में विश्वसनीय जानकारी जुटाना मुश्किल हो जाएगा. कंपनी ने कहा कि गलत सूचनाओं से लोगों को बचाने में मदद के लिए वैज्ञानिकों, पत्रकारों, लोकप्रिय लोगों और प्रौद्योगिकी मंचों समेत व्यापक प्रतिक्रिया की जरूरत है. कंपनी ने कहा कि हम दुनियाभर में इन गलत सूचनाओं से निपटने में लगे फैक्ट-चेकर्स और गैर-लाभकारी संगठनों की मदद के लिए 65 लाख डॉलर मुहैया करा रहे हैं.

गूगल ने कहा कि फैक्ट-चेकर्स और स्वास्थ्य संस्थाओं को उन विषयों को चुनने में मदद करने की जरूरत है, जिसके बारे में लोग खोज (ऑनलाइन सर्चिंग) कर रहे हैं. साथ ही ऐसी सामग्री को भी चिन्हित करने की आवश्यकता है जहां अच्छी ऑनलाइन सूचना की उपलब्धता में अंतर है. गूगल ने कहा कि इस काम के लिए हम भारत में बूम लाइव, नाइजीरिया में अफ्रीका चेक के साथ साझेदारी करने में ‘डाटा लीड्स’ की मदद कर रहे हैं.गूगल की ‘गूगल न्यूज इनिशिएटिव‘ (जीएनआई) भी इस दिशा में कदम उठा रही है.

गूगल ने डूडल बनाकर इससे बचने के तरीके सुझाए हैं. कंपनी ने संदेश दिया है कि लोग घर पर रहें और जीवन बचाएं. गूगल ने जो डूडल बनाया है, उसका हर अक्षर घर के अंदर रहने के दौरान किसी तरह के सकारात्मक क्रियाकलाप में जुटे रहने का संदेश देता है. इसमें गिटार बजाने, किताबें पढ़ने, कसरत करने, प्रियजनों से बात करने आदि का संदेश दिया गया है. गूगल डूडल को क्लिक करने पर यह Coronavirus tips पेज पर रिडायरेक्ट करता है. इसमें लोगों को संदेश दिया गया है कि वे कोविड 19 को रोकने के लिए इन अहम टिप्स को फॉलो करें.

मसलन घर पर रहें, दूरी बनाकर रखें, हाथों को साफ रखें और धोते रहें, खांसी के दौरान खयाल रखें कि कोई और इसकी चपेट में न आए और तबीयत खराब होने पर तुरंत हेल्पलाइन पर फोन करें.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.