एक फैसले को रद्द कराने Google पहुंची दिल्ली हाई कोर्ट, कहा- नए आईटी कानून उस पर लागू नहीं

दिग्गज सर्च इंजन कंपनी Google ने दिल्ली हाईकोर्ट की एकल पीठ के फैसले को रद्द करने के लिए बुधवार 2 जून को कोर्ट के डिविजन बेंच के समक्ष याचिका दायर किया है. गूगल ने हाई कोर्ट में कहा कि 20 अप्रैल को एकल पीठ द्वारा सुनाया गया फैसला रद्द किया जाना चाहिए क्योंकि वह एक सर्च इंजन है और इसलिए भारत के सूचना प्रौद्योगिकी नियम उस पर लागू नहीं होते हैं. दिल्ली हाई कोर्ट की एकल पीठ ने एक मामले की सुनवाई में 20 अप्रैल को गूगल से कुछ पोर्न वेबसाइट्स पर एक महिला की इंटरनेट पर मौजूद मार्फ्ड इमेज को आदेश की प्रति मिलने के 24 घंटे के भीतर ही हटाने का आदेश दिया था.

कोर्ट के आदेश के मुताबिक अगर गूगल दुनिया भर में सभी साईट्स से आपत्तिजनक सामग्री नहीं हटाता है तो उसे जो आईटी एक्ट के सेक्शन 79(1) के तहत इंटरमीडियरी के रूप में राहत मिली हुई है, वह खत्म हो जाएगी. इसके अलावा इसके अधिकारियों के खिलाफ आईटी एक्ट के सेक्शन 85 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, केंद्र की नई टीकाकरण नीति तर्कहीन और मनमानी भरी, 18 से 44 साल वालों के लिए क्यों नहीं खरीदे टीके?

दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के समक्ष अपनी याचिका में गूगल का कहना है कि कोर्ट की एकल पीठ ने उसके सर्च इंजन को गलत तरीके से सोशल इंटरमीडियरी कहा है जबकि वह एक एग्रीगेटर है. इसके बाद गूगल ने याचिका में कहा कि वह भारत में आपत्तिजनक सामग्री को हटा सकता है लेकिन दुनिया भर में ऐसा करना संभव नहीं है. गूगल ने कोर्ट से कहा कि वह सिर्फ एक एग्रीगेगेटर है और आईटी रूल्स 2021 के मुताबिक सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पर ऑनलाइन इंटरैक्शन किया जा सकता है और इस पर कंटेंड क्रिएट किया जा सकता है व अपलोड किया जा सकता है.

Xiaomi ने Mi 11 Ultra की भारत में उपलब्धता पर तोड़ी चुप्पी, सप्लाई से जुड़ी अड़चनों को बताया नियंत्रण से बाहर

डिवीजन बेंच ने 20 अप्रैल को सुनाए गए फैसले पर रोक तो नहीं लगाई है लेकिन केंद्र, दिल्ली सरकार, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फेसबुक, पोर्नोग्राफिक साइट और याचिकाकर्ता महिला को नोटिस भेजा है. डिवीजन बेंच ने 25 जुलाई तक गूगल की याचिका पर इन सबसे प्रतिक्रियाएं मांगी हैं. महिला ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर किया था कि फेसबुक और इंस्टाग्राम से उसकी तस्वीरें लेकर आपराधिक तत्वों ने उसे मार्फ्ड किया और उसे कुछ पोर्न साईट्स पर पोस्ट कर दिया.

(Article: Indu Bhan)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.