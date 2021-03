स्थानीय लॉकडाउन बेअसर! भारत में 100 दिनों तक रहेगी Covid-19 की दूसरी लहर: SBI रिपोर्ट

Coronavirus 2nd Wave: भारत में फरवरी माह से अबतक कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है. मार्च में तो कारेोना वायरस के रिकॉर्डतोड़ मामले आने लगे हैं. स्टेट बैंक आफ इंडिया (SBI) की एक रिपोर्ट के अनुसार यह कोरोना वायरस की दूसरी लहर के साफ संकेत हैं. एसबीआई रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस की दूसरी लहर 100 दिनों तक जारी रहेगी. इस 100 दिनों की शुरूआत 15 फरवरी से माना जा रहा है. वहीं जिस तरह से 23 मार्च तक का ट्रेंड रहा है, अनुमान है कि इस लहर में कुल 25 लाख नए मामले सामने आ सकते हैं.

एसबीआई ने इस बारे में 28 पेज की एक रिपोर्ट दी है. बैंक की चीफ इकोनॉमिस्ट एडवाइजर सौम्य कांति घोष की लिखी इस रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय स्तर पर पाबंदियां या लॉकडाउन लगाना बेअसर रहा है. वहीं यह भी कहा गया है कि बड़े पैमाने में लगाया जा रहा टीकाकरण एक उम्मीद है कि हम कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई जीतेंगे. जिस तरह का ट्रेंड अभी देखने को मिल रहा है, ऐसा लगता है कि अप्रैल महीने के दूसरे हाफ में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का पीक देखने को मिलेगा.

एसबीआई रिपोर्ट के मुताबिक, वैक्सीनेशन के कारण भारत संक्रमण रोकने की बेहतर स्थिति में है. कोरोनावायरस संक्रमण से बचने का सबसे कारगार तरीका है तेजी से वैक्सीनेशन करना. दुनिया भर के देशों में कोरोनावायरस संक्रमण की दूसरी लहर पहले के मुकाबले ज्यादा तीव्र रही है. हालांकि अब वैक्सीन होने से हालात अलग रहेंगे. ऐसे में भारत मौजूद हालात में पहले से बेहतर ढंग से निपट सकता है. अब तक देश में 5.3 करोड़ लोगों को कोरोनावायरस से बचाव का टीका लग चुका है.

इस साल ऐसा पहली बार हुआ है जब बीते 24 घंटों में वायरस से संक्रमित नए मरीजों का आंकड़ा 50 हजार के पार गया है. बीते 1 दिन में कोरोना वायरस के 53,476 नए मामले सामने आए हैं. यह पिछले साल 6 नवंबर के बाद से यानी 138 दिनों में सबसे ज्यादा है. वहीं, 1 दिन में 251 लोगों की मौत हुई है. महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है, जहां 24 घंटे में 31855 नए मामले सामने आए हैं. देश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 1,17,87,534 हो गई है. स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, देश में एक्टिव मामले अब बढ़कर 3.95 लाख हो गए हैं. देश में अबतक 1,60,692 लोगों की जान जा चुकी है.

