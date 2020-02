सस्ते में मकान और दुकान खरीदने का मौका, SBI कर रहा है मेगा ई-नीलामी

SBI Mega E-Auction: अगर आप सस्ते में घर या दुकान खरीदना चाहते हैं तो SBI आपकी मदद कर सकता है. बैंक 26 फरवरी 2020 को कुछ आवासीय/कमर्शियल प्रॉपर्टीज की ई-नीलामी करने जा रहा है. ये उन लोगों की गिरवीं संपत्तियां हैं, जो बैंक का कर्ज चुकाने में नाकाम रहे हैं और अब SBI उनसे बकाया वसूलने के लिए इन प्रॉपर्टीज की नीलामी करने जा रहा है.

मेगा ई-नीलामी के लिए संबंधित SBI शाखाओं ने बड़े अखबारों में विज्ञापन भी निकाला है. इसके अलावा ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी विज्ञापन दिए गए हैं.

The SBI Mega E-Auction will be held on 26th February 2020. Get a chance to bid and win some of the best listed properties. Register here: https://t.co/n9tHSXi1zy #SBI #StateBankOfIndia #SBIMegaEAuction #BeABidder #ForeclosedProperties pic.twitter.com/5p1T6cNMN5

SBI की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक, बैंक गिरवीं रखी गईं/नीलामी के लिए कोर्ट का आदेश प्राप्त अचल संपत्तियों को नीलामी के लिए रखते वक्त बहुत पारदर्शिता से काम करता है. बैंक उन सभी संबंधित जानकारियों को उपलब्ध कराता है, जो प्रॉपर्टी को बिडर्स के लिए आकर्षक बनाएं ताकि वे नीलामी में भाग लें. बैंक का यह भी कहना है कि वह संपत्ति के फ्रीहोल्ड या लीजहोल्ड होने, उसकी माप, स्थान आदि समेत अन्य जानकारियां भी नीलामी के लिए जारी सार्वजनिक नोटिस में देता है.

नीलामी से संबंधित SBI शाखाओं में कान्टैक्ट के लिए निर्दिष्ट व्यक्ति भी मौजूद है, जिससे ई-नीलामी में प्रॉपर्टी खरीदने में रुचि रखने वाला व्यक्ति नीलामी की प्रक्रिया और संबंधित प्रॉपर्टी के बारे में किसी भी तरह की स्पष्टता के लिए संपर्क कर सकता है. साथ ही प्रॉपर्टी का निरीक्षण भी कर सकता है.

बैंक की वेबसाइट पर कुछ लिंक्स भी मौजूद हैं. इन पर जाकर प्रॉपर्टी से संबंधित जानकारी और उनकी लोकेशंस पता की जा सकती हैं. इसके अलावा ई-नीलामी में भाग लेने और बोली लगाने से जुड़ी जानकारी भी हासिल की जा सकती है. ये लिंक्स इस तरह हैं…

