15% आबादी को वैक्सीन की दूसरी डोज लगने पर ही कम होगा कोरोना का खतरा: एसबीआई की रिपोर्ट

भारत में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कार्यक्रम 16 जनवरी से शुरू हो चुका है और 1 मई से शुरू होने वाले तीसरे चरण में 18 वर्ष से भी अधिक उम्र के लोगों को इससे जोड़ा जाएगा. एसबीआई की रिसर्च टीम की मानें तो कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में वैक्सीन सबसे अहम टूल है. SBI Ecowrap रिपोर्ट के मुताबिक अन्य देशों के अनुभव के मुताबिक 15 फीसदी जनसंख्या के वैक्सीन की दूसरी डोज लगने पर कोरोना संक्रमण स्टैबिलाइज हो सकता है यानि कि उसके बढ़ने का खतरा कम हो जाएगा. रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अक्टूबर 2021 तक 15 फीसदी जनसंख्या को दूसरी डोज लग जाएगी. एसबीआई रिसर्च टीम की रिपोर्ट के मुताबिक जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है, उन पर यह अधिक प्रभाव डाल रहा है.

एसबीआई इकोरैप रिपोर्ट को बैंक के ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सौम्य कांति घोष ने तैयार किया है. इस रिपोर्ट के मुताबिक कुछ राज्यों ने लॉकडाउन/रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं जिसके चलते वित्त वर्ष 2021-22 में ग्रोथ प्रभावित हो सकता है. रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2022 के लिए ग्रोथ प्रोजेक्शन को संशोधित किया गया है और इसके मुताबिक चालू वित्त वर्ष में रियल जीडीपी 10.4 फीसदी और नॉमिनल जीडीपी 14.2 फीसदी हो सकती है. रिपोर्ट के मुताबिक मई के तीसरे हफ्ते से कोरोना संक्रमण में गिरावट आ सकती है.

FD: मेच्योरिटी में महज 1 दिन के अंतर से हो सकता है बड़ा नुकसान, एफडी पर समझें ये कैलकुलेशन

एसबीआई इकोरैप रिपोर्ट के मुताबिक मई के तीसरे हफ्ते से कोरोना केसेज में गिरावट आ सकती है. दूसरी लहर की शुरुआत में भारत का रिकवरी रेट 97 फीसदी था जो 69 दिनों में यह अब 82.5 फीसदी पहुंच गया है. अन्य देशों से तुलना करें तो भारत में कोरोना की दूसरी लहर के पीक पर रिकवरी रेट 77.8 फीसदी होगा और यह पीक मई के मध्य तक हो सकता है. एसबीआई रिसर्च टीम के आकलन के मुताबिक रिकवरी रेट में 1 फीसदी की गिरावट पर एक्टिव केसेज में 1.85 लाख की बढ़ोतरी होती है.

एक्सपेंस रेश्यो: म्यूचुअल फंड में पुराना रिटर्न देख ना लगाएं पैसे, चेक करें निवेश की लागत; बढ़ जाएगा रिटर्न

कोरोना महामारी की पहली लहर को भारत ने बेहतरीन तरीके से मैनेज किया था लेकिन अब दूसरी लहर ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है. हालांकि ऐसा सिर्फ भारत के साथ नहीं हो रहा है बल्कि विकसित देशों में भी जब दूसरी लहर आई तो वहां के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की सीमाएं सामने आईं. अधिकतर यूरोपीय देशों और अन्य देशों ने दूसरी लहर के चलते अपने देश में एक हफ्ते से लेकर 6 महीने तक लॉकडाउन लगाया था.

अप्रैल 2021 में एसबीआई बिजनस एक्टिविटी गिरकर 75.7 फीसदी तक पहुंच गया जो पिछले साल अगस्त 2020 के लगभग बराबर है. कोरोना से पहले के मुकाबले यह 24.3 फीसदी नीचे है जो सीधे तौर पर लॉकडाउन/रिस्ट्रिक्शंस के चलते आर्थिक गतिविधि पर गहरे असर का संकेत है. अप्रैल में लेबर पार्टिसिपेशन और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्प्शन के अलावा अन्य इंडिकेटर्स में गिरावट दर्ज की गई है जिससे यह संकेत मिलता है कि लेबर मार्केट में जो बाधाएं आ रही हैं, उसे मैनेज किया जा सकता है जोकि कोरोना की पहली लहर में नहीं हो सका था.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.