अगले वित्तीय वर्ष में बेहतर होगी इकोनॉमी, अभी से दिखने लगे हैं संकेत: SBI प्रमुख

देश की अर्थव्यवस्था कोरोना वायरस महामारी के असर से कब बाहर आएगी और इसमें रिकवरी शुरू होगी, इसका सभी को इंतजार है. वहीं, अब इसे लेकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने बयान दिया है. SBI चेयरमैन ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था की अगले वित्त वर्ष से वापसी करने की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में कोरोना महामारी की वजह से गिरावट आई है, और उसमें रिकवरी की क्षमता दिखी है.

उन्होंने आगे कहा कि एक बड़ा बदलाव हुआ होगा जिससे ज्यादा परिपक्व अर्थव्यवस्था बनेगी. जिसमें कंपनियां लागत को काबू में रखना सीखेंगी. बंगाल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को संबोधित करते हुए खारा ने कहा कि अर्थव्यवस्था के अगले वित्त वर्ष से वापसी करने की उम्मीद है, जो अप्रैल 2021 से शुरू हो रहा है. उन्होंने कहा कि अह बड़ा बदलाव आएगा और इसमें कुछ स्थायी होगा. खारा ने कहा कि अर्थव्यवस्था में गिरावट से उभरने की क्षमता दिखी है और वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही के आखिर में सकारात्मक संकेत हैं.

उनके मुताबिक, कॉरपोरेट से निवेश की मांग को बढ़ने में कुछ समय लगेगा. उन्होंने कहा कि कॉरपोरेशंस में औसत कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करीब 69 फीसदी है. कॉरपोरेट से निवेश की डिमांड बढ़ने में कुछ समय लगेगा. शुरुआत में कैश से संपन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान की ओर रुख करेंगे जिससे निवेश की डिमांड पैदा होगी. उन्होंने आगे कहा कि कॉरपोरेट सेक्टर कर्ज लेने को लेकर बहुत ध्यान देगा और शुरुआत में अपने आंतरिक संसाधनों को इस्तेमाल करेगा.

खारा ने कहा कि अर्थव्यवस्था के कोर सेक्टर जैसे स्टील और सिमेंट अप्रैल 2020 से शुरु होकर पूरी अवधि के दौरान बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और वे निर्यात बाजार में आने की स्थिति में हैं. उन्होंने बताया कि हालांकि, ट्रैवल, टूरिज्म और होस्पिटैलिटी कोरोना वायरस प्रकोप की वजह से सबसे बुरी तरह प्रभावित सेक्टर्स हैं.

