SBI ने ग्राहकों को फिर चेताया, अब WhatsApp कॉल और मैसेज का सहारा ले रहे हैं साइबर क्रिमिनल

SBI Cyber Crime Alert: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने ग्राहकों को एक बार फिर चेतावनी जारी की है. बैंक ने कहा है कि साइबर ​क्रिमिनल्स अब वॉट्सऐप कॉल और मैसेज के जरिए ग्राहकों को निशाना बना रहे हैं. इसलिए सावधान रहें. SBI ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए यह चेतावनी दी है. बैंक ने ट्वीट में कहा है कि साइबर क्रिमिनल्स ग्राहकों को लॉटरी जीत जाने के बारे में सूचित कर उन्हें एक SBI नंबर पर संपर्क करने के लिए कह रहे हैं.

बैंक का कहना है कि SBI कभी भी कॉल/ईमेल/SMS/वॉट्सऐप कॉल के जरिए ग्राहकों से उनकी पर्सनल या अकाउंट संबंधी सूचना नहीं मांगता है. बैंक ने कोई भी लॉटरी स्कीम या लकी कस्टमर गिफ्ट ऑफर नहीं चलाया हुआ है. इसलिए सुरक्षित रहें और सोच समझकर कदम उठाएं ताकि आप जालसाजी का शिकार न बन पाएं. SBI का कहना है कि साइबर क्रिमिनल्स आपकी एक गलती का इंतजार कर रहे हैं. इसलिए वॉट्सऐप पर ऐसे फर्जी कॉलर्स या फॉरवर्डेड मैसेज पर भरोसा न करें.

PNB की खास पेशकश: एक बैंक खाते पर मिलेंगे 3 डेबिट कार्ड, एक कार्ड से लिंक हो सकेंगे 3 अकाउंट

इससे पहले SBI ने फर्जी ईमेल्स को लेकर चेतावनी दी थी. बैंक ने कहा था कि जालसाज लोग ग्राहकों को फर्जी अलर्ट ईमेल भेज रहे हैं, जो देखने में SBI की ओर से आए हुए लगते हैं. इनसे बचके रहें. ये फेक अलर्ट ईमेल ऐसी एंटिटीज की ओर से ग्राहकों को भेजे जा रहे हैं, जो अस्तित्व में ही नहीं हैं. बैंक ने ग्राहकों को सावधान किया था कि अगर उनके पास ऐसा कोई ईमेल आता है तो उन पर क्लिक करने से बचें. SBI ने यह भी कहा था कि उसकी इंटरनेट बैंकिंग की वास्तविक साइट https://www.onlinesbi.sbi/ है. इसके अलावा किसी अन्य साइट पर SBI इंटरनेट बैंकिंग के लिए विजिट न करें.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.