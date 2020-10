सरदार पटेल की 145वीं जयंती पर पीएम मोदी ने Statue of Unity पर दी श्रद्धांजलि, राष्ट्रीय एकता दिवस पर नागरिकों को दिलाई शपथ

स्वतंत्र भारत के पहले उपप्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार पटेल की 145वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर हैं. इस मौके पर उन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी. लौहपुरुष की जयंती पर पीएम मोदी ने उन्हें ‘राष्ट्रीय एकता और अखंडता का अग्रदूत’ बताया. प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा यानी सरदार पटेल की मूर्ति के पास जाकर पदपूजा की. इस मौके पर यहां एक परेड का आयोजन भी किया गया.

#WATCH PM Modi pays tribute to Sardar Vallabhbhai Patel on his birth anniversary, at the Statue of Unity in Kevadia, Gujarat pic.twitter.com/2Fi5KRPr3a

सरदार पटेल की जयंती को ‘राष्ट्रीय एकता दिवस’ के तौर पर मनाया जाता है. इस मौके पर केवडिया में एक परेड का आयोजन हुआ. इस आयोजन पर प्रधानमंत्री ने आमजनों को ‘एकता शपथ’ दिलाई. परेड से पहले राष्ट्रगान हुआ और उसके बाद केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों ने यहां अपने कौशल का प्रदर्शन किया.

प्रधानमंत्री मोदी सरदार पटेल की जयंती के मौके पर गुजरात के दो दिनी दौरे पर हैं. इस दौरे पर उन्होंने एक दिन पहले यानी कल कई प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन किया. उन्होंने नर्मदा जिले के केवडिया में एकता मॉल और चिल्ड्रेन न्यूट्रीशन पार्क का उद्घाटन किया. इसके अलावा आरोग्य वन की भी उद्घाटन भी किया. इसके अलावा उन्होंने कई अन्य प्रोजेक्ट्स की भी शुरुआत की. एकता मॉल में देश भर के हैंडीक्राफ्ट्स और पारंपिक सामानों की बिक्री होगी. चिल्ड्रेन न्यूट्रीशन पार्क दुनिया का पहला तकनीक आधारित न्यूट्रीशन पार्क है. आरोग्य वन में सैकडों औषधीय पौधे हैं. इस वन में इनके प्रयोग और महत्ता की भी जानकारी उपलब्ध कराई गई है. आज साबरमती रिवरफ्रंट से केवडिया के लिए सीप्लेन सर्विस की शुरुआत हुई.

